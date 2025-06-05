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影／遇車流回堵未注意車距 國1南向桃園段8車連環撞
國道1號高架南向49.9公里桃園路段今上午發生8車連環撞事故，初步了解25歲周姓男子遇車流回堵疑似未保持安全距離，碰撞前方57歲曾姓男子駕駛的小客車，再遭後車追撞，所幸無人受傷，8車駕駛酒測值均為零，詳細肇事原因待釐清。
國道警方指出，今上午10時18分左右接獲通報，國道1號高架南向49.9公里桃園路段有多輛車事故，立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心、緩撞車、救護車前往，現場無人員受傷。
初步了解，25歲周姓男子駕駛小客車，行經國道1號高架南向49.9公里，遇車流回堵疑似未保持安全距離，碰撞前方57歲曾姓男子駕駛的小客車，並再遭他車後方追撞，本案總計8輛車事故，無人員受傷，各車駕駛人酒測值均為0mg/l，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。
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