台中外送員邊騎車邊揮鐵鎚作勢攻擊 民眾看傻...警方要查了

台中市西區昨傍晚傳出1名外送員騎機車途中揮舞鐵槌，作勢攻擊一旁小客車，有網友將行車記錄器拍下的過程PO網，影像可見男子右手催油門、左手突高舉拿鐵鎚。警方雖未獲報，但根據網路影片確認位置，將調閱周邊監視器朝違反社會秩序維護法通知當事人到案。

台中第一分局表示，經查6月4日傍晚6點多，1名外送員騎機車經西區太原路、博館路口，不明原因突然手持高舉疑似危險器物，影響人車安全，該影片再社群平台Threads流傳。