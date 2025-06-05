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又有高齡肇事！嘉義70歲女駕駛衝進蔬果行 自己嚇壞：不知為何
1名70歲婦人上午開車，突然失控然衝進嘉義市垂楊路販售蔬果的天茂農產行，所幸未造成人員傷亡，女駕駛闖禍嚇壞直呼，「不知為何會發生這樣的事！」警方說，女子70歲還未達高齡換照75歲，肇事原因調查釐清。
警方調查，上午9時58分，70歲女子駕駛轎車在西區垂楊路天茂農產行停車時，不慎油門力道過大，致車輛衝進賣場內，所幸現場無人員受傷，經酒精測試，無酒精反應。
女駕駛肇事後滿臉慌張，下車時用雙手抱頭露出懊惱表情；在場民眾說，女子駕駛白色轎車要將車停在天茂農產行停車格，因停車格屬上坡，女駕駛發現爬坡動力不足，疑被「停車擋板」擋到，重踩油門，車子直行後撞倒農產行外鐵架後，衝進店內。
當時多名客人正在挑選水果，當時有婦人聽到聲響時，立即轉頭見車子衝來，及時閃避未受傷，女駕駛開車門下車滿臉慌張，用雙手抱頭露出懊惱表情，警方請店家與女駕駛協調是否有財損。
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