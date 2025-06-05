快訊

會考志願選填／雙北哪些高中有資優班？英語B++可填這間 報名日期、特殊考點一次看

禁摸錢又摸食物⋯原昨起實施 今轉彎：輔導至攤商接受

LINE免費貼圖8款！毛小孩圖案全在這 「人中哥」生活哏圖心有戚戚焉

聽新聞
0:00 / 0:00

又有高齡肇事！嘉義70歲女駕駛衝進蔬果行 自己嚇壞：不知為何

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

1名70歲婦人上午開車，突然失控然衝進嘉義市垂楊路販售蔬果的天茂農產行，所幸未造成人員傷亡，女駕駛闖禍嚇壞直呼，「不知為何會發生這樣的事！」警方說，女子70歲還未達高齡換照75歲，肇事原因調查釐清。

警方調查，上午9時58分，70歲女子駕駛轎車在西區垂楊路天茂農產行停車時，不慎油門力道過大，致車輛衝進賣場內，所幸現場無人員受傷，經酒精測試，無酒精反應。

女駕駛肇事後滿臉慌張，下車時用雙手抱頭露出懊惱表情；在場民眾說，女子駕駛白色轎車要將車停在天茂農產行停車格，因停車格屬上坡，女駕駛發現爬坡動力不足，疑被「停車擋板」擋到，重踩油門，車子直行後撞倒農產行外鐵架後，衝進店內。

當時多名客人正在挑選水果，當時有婦人聽到聲響時，立即轉頭見車子衝來，及時閃避未受傷，女駕駛開車門下車滿臉慌張，用雙手抱頭露出懊惱表情，警方請店家與女駕駛協調是否有財損。

1名70歲長輩上午開車，突然失控然衝進嘉義市垂楊路販售蔬果的天茂農產行，所幸未造成人員傷亡，女駕駛闖禍嚇壞。記者魯永明／翻攝
1名70歲長輩上午開車，突然失控然衝進嘉義市垂楊路販售蔬果的天茂農產行，所幸未造成人員傷亡，女駕駛闖禍嚇壞。記者魯永明／翻攝

延伸閱讀

嘉義惡霸向光電業者勒索400萬元 議員蔡政宜澄清：非我助理

嘉義知名伴手禮「福義軒」漲價了！檜村分店推出夏季涼、冰蛋捲受歡迎

轎車撞斷基隆管線瓦斯外洩 駕駛逃逸居民追逐未果

嘉義牛稠溪遭高灘地占據 金世界村民憂淹水惡夢重演

相關新聞

又有高齡肇事！嘉義70歲女駕駛衝進蔬果行 自己嚇壞：不知為何

1名70歲婦人上午開車，突然失控然衝進嘉義市垂楊路販售蔬果的天茂農產行，所幸未造成人員傷亡，女駕駛闖禍嚇壞直呼，「不知為...

成大材料系12樓實驗室上課時間冒濃煙 1人身體不適就醫

台南市成功大學東區成功校區材料系12樓實驗室今天上午傳出有濃煙，消防局獲報，派遣15車28人到場；由於當時正是上課時間，...

成大材料系12樓實驗室抽風櫃起火 校方說明了

今天上午9時41分，台南市消防局獲報，成功大學成功校區材料系12樓實驗室傳出有煙，消防派遣東門等分隊，共計出動15車28...

台中外送員邊騎車邊揮鐵鎚作勢攻擊 民眾看傻...警方要查了

台中市西區昨傍晚傳出1名外送員騎機車途中揮舞鐵槌，作勢攻擊一旁小客車，有網友將行車記錄器拍下的過程PO網，影像可見男子右...

台2線頭城段槽罐車撞貨車再撞民宅 3人受傷送醫

台2線濱海公路頭城段今天近中午時，發生槽罐車不明原因衝撞小貨車再撞民宅的事故，消防人員已趕往救援，據了解，槽罐司機受困車...

要求取締非法夾娃娃機 中市議員接到恐嚇電話「下次不用選」

台中市議員王立任等人日前在議會質詢，要求市府加強取締非法的夾娃娃機業者，包含占用騎樓、擺放成人物品等等，他的服務處今天上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。