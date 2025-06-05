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台2線頭城段槽罐車撞貨車再撞民宅 3人受傷送醫
台2線濱海公路頭城段今天近中午時，發生槽罐車不明原因衝撞小貨車再撞民宅的事故，消防人員已趕往救援，據了解，槽罐司機受困車中，連同小貨車上2人，共3人受傷，意識都清楚，民宅內沒有人員受傷。消防人員搶救中，肇事原因正由警方調查。
宜蘭縣消防局上午11時37分獲警方轉報，在台2線116公里處，即靠近石城火車站附近，一輛北上槽罐車不明原因先衝撞小貨車，再衝進對向民宅。
消防局第三大隊、大里、頭城及宜蘭分隊立即出動人車前往救援，抵達現場後發現大貨車司機受困車內，小貨車上正副駕駛都受傷，3名傷者意識均清楚，消防人員正協助脫困，陸續將傷者送醫治療。
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