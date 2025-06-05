台2線頭城段槽罐車撞貨車再撞民宅 3人受傷送醫

台2線濱海公路頭城段今天近中午時，發生槽罐車不明原因衝撞小貨車再撞民宅的事故，消防人員已趕往救援，據了解，槽罐司機受困車中，連同小貨車上2人，共3人受傷，意識都清楚，民宅內沒有人員受傷。消防人員搶救中，肇事原因正由警方調查。

宜蘭縣消防局上午11時37分獲警方轉報，在台2線116公里處，即靠近石城火車站附近，一輛北上槽罐車不明原因先衝撞小貨車，再衝進對向民宅。