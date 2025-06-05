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台2線頭城段槽罐車撞貨車再撞民宅 3人受傷送醫

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

台2線濱海公路頭城段今天近中午時，發生槽罐車不明原因衝撞小貨車再撞民宅的事故，消防人員已趕往救援，據了解，槽罐司機受困車中，連同小貨車上2人，共3人受傷，意識都清楚，民宅內沒有人員受傷。消防人員搶救中，肇事原因正由警方調查。

宜蘭縣消防局上午11時37分獲警方轉報，在台2線116公里處，即靠近石城火車站附近，一輛北上槽罐車不明原因先衝撞小貨車，再衝進對向民宅。

消防局第三大隊、大里、頭城及宜蘭分隊立即出動人車前往救援，抵達現場後發現大貨車司機受困車內，小貨車上正副駕駛都受傷，3名傷者意識均清楚，消防人員正協助脫困，陸續將傷者送醫治療。

台2線濱海公路宜蘭頭城段今天近中午時發生槽罐車衝撞小貨車再撞民宅的事故，造成3人受傷。圖／民眾提供
台2線濱海公路宜蘭頭城段今天近中午時發生槽罐車衝撞小貨車再撞民宅的事故，造成3人受傷。圖／民眾提供
台2線濱海公路宜蘭頭城段今天近中午時發生槽罐車衝撞小貨車再撞民宅的事故，造成3人受傷。圖／民眾提供
台2線濱海公路宜蘭頭城段今天近中午時發生槽罐車衝撞小貨車再撞民宅的事故，造成3人受傷。圖／民眾提供

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