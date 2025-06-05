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要求取締非法夾娃娃機 中市議員接到恐嚇電話「下次不用選」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

台中市議員王立任等人日前在議會質詢，要求市府加強取締非法的夾娃娃機業者，包含占用騎樓、擺放成人物品等等，他的服務處今天上午接到不明電話，對方聲稱「不尊重民意」、「下次不用選了」，還威脅會砸雞蛋。市長盧秀燕表示，議員問政權力必須受到保障，請警局即刻偵辦。

民進黨籍議員王立任、謝志忠等人6月3日質詢指出，台中有1632家夾娃娃機業者，全國最多，也導致亂象氾濫，包含占用騎樓、販賣成人用品、無標示食品等等，已經違反自治條例，呼籲市府加強稽查力度；經發局回應，會加強查緝力度。

謝志忠今天上午質詢時指出，前天才質詢完夾娃娃機，今天上午王立任的服務處就接到恐嚇電話。王立任表示，從昨天開始，就有不少人到他的臉書粉專留言討論，他也一一解答，今天早上服務處接到電話，對方稱「完全不尊重民意」，說要連署抗議，並稱王下次不用選了、被丟雞蛋也不足為奇。

王立任說，在議會理性問政，希望夾娃娃機業者遵循中央與地方的法令，並沒有要求特別嚴格，況且加強稽查違規也可以保障合法的業者；至於民意，他們也是接到許多民眾反映夾娃娃機亂象，才希望加強稽查。

王立任表示，該通電話沒有顯示來電，不曉得是誰，他猜測是相關業者，目前已經向警方報案，也呼籲不要有任何不理性行為。警察局長李文章說，議員問政受到法律保障，未顯示電話都會有通訊紀錄，警方可以查到源頭。

台中有1632家夾娃娃機店家，居全國第一，民進黨議員王立任等人日前表示夾娃娃機氾濫，亂象叢生，呼籲市府聯合稽查。本報資料照片
台中有1632家夾娃娃機店家，居全國第一，民進黨議員王立任等人日前表示夾娃娃機氾濫，亂象叢生，呼籲市府聯合稽查。本報資料照片
王立任表示，今天上午服務處接到電話，威脅他「下次不用選了」、「被砸雞蛋也不奇怪」，已經報警。記者陳敬丰／攝影
王立任表示，今天上午服務處接到電話，威脅他「下次不用選了」、「被砸雞蛋也不奇怪」，已經報警。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕說，議員問政權力必須受到保障，請警局即刻偵辦。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕說，議員問政權力必須受到保障，請警局即刻偵辦。記者陳敬丰／攝影

夾娃娃機

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