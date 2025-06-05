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金門兩棲偵察營蛙兵訓練溺水 情況危急後送三總搶救中
陸軍航空特戰指揮部金門兩棲偵察營今日上午8點多發生一樁意外，一名陳姓蛙兵在例行訓練前熱身時不慎溺水，經戰友及時發現後緊急救起，立即送往金門醫院急救，由於情況不樂觀，目前已經後送到台北三軍總醫院進一步治療。詳細溺水原因，還待軍方進一步釐清。
據了解，陳姓蛙兵在9點多送抵金門醫院，經院方搶救後雖成功恢復其呼吸與心跳，但整體病況依然嚴重，經軍方評估後，隨即決定後送。
事件發生後，金防部指揮官黃先壬與政戰主任王石朋等人立即前往金門醫院探視，並指示相關單位全力協助醫療與後送事宜。
「金門兩棲偵察營」隸屬陸軍航空特戰指揮部（簡稱航特部），該部為國軍最具機動打擊與特戰能量的部隊之一，主要任務包括反恐、突擊、特種偵察與兩棲作戰，肩負保衛台灣本島與外離島重要關鍵設施安全的重任。金門兩棲偵察營則屬於其前線重要單位，成員平時需進行高強度水陸訓練，具備高度體能與戰技要求。
目前，軍方已組成專案小組配合調查，釐清整起事故發生的詳細經過，並強調將檢討相關訓練流程，確保官兵安全。
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