聽新聞
0:00 / 0:00
成大材料系12樓實驗室上課時間冒濃煙 1人身體不適就醫
台南市成功大學東區成功校區材料系12樓實驗室今天上午傳出有濃煙，消防局獲報，派遣15車28人到場；由於當時正是上課時間，整棟大樓疏散，讓師生一陣緊張，所幸沒有人員受困，校方替代役人員當時勇敢使用室內滅火器滅火，但傳出身體不適就醫。
台南市消防局指出，今天上午9時41分獲報，成功大學成功校區材料系12樓實驗室傳出有煙，由於實驗室內常存放易燃化學物質，消防不敢大意，派遣東門、復興等分隊，共計出動15車28人到場，9時50分抵達；消防人員經現場目視，外觀並無火煙。
消防局表示，當時是上課時間，所幸確認老師、學生均已疏散、無人受困，現場有教授告知，火勢應該已經撲滅，殘留餘煙，隨即進入搜索查看； 消防人員確認是燃燒實驗室的實驗抽風櫃，已由校方替代役人員使用室內滅火器撲滅，燃燒面積約1平方公尺。
消防局指出，由於滅火者疑似吸入乾粉，身體不適，救護人員協助檢查，確認並無大礙；對方表示休息後，會自行就醫。本案因有財損，初步研判可能因機件異常導致局部過熱起煙，後續將由火調科人員調查，釐清起火原因，並由轄區分隊進行防火宣導。
成大校方說明，上午有校內人員發現材料系頂樓冒煙，於是通報校安中心，並由材料系消防管理人員前往查看，發現材料系12樓一間實驗室冒出濃煙，於是立即通報消防隊，消防車到達現場處置，經確認無人員受傷，冒煙原因還在調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言