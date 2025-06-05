成大材料系12樓實驗室上課時間冒濃煙 1人身體不適就醫

台南市成功大學東區成功校區材料系12樓實驗室今天上午傳出有濃煙，消防局獲報，派遣15車28人到場；由於當時正是上課時間，整棟大樓疏散，讓師生一陣緊張，所幸沒有人員受困，校方替代役人員當時勇敢使用室內滅火器滅火，但傳出身體不適就醫。

台南市消防局指出，今天上午9時41分獲報，成功大學成功校區材料系12樓實驗室傳出有煙，由於實驗室內常存放易燃化學物質，消防不敢大意，派遣東門、復興等分隊，共計出動15車28人到場，9時50分抵達；消防人員經現場目視，外觀並無火煙。

消防局表示，當時是上課時間，所幸確認老師、學生均已疏散、無人受困，現場有教授告知，火勢應該已經撲滅，殘留餘煙，隨即進入搜索查看； 消防人員確認是燃燒實驗室的實驗抽風櫃，已由校方替代役人員使用室內滅火器撲滅，燃燒面積約1平方公尺。

消防局指出，由於滅火者疑似吸入乾粉，身體不適，救護人員協助檢查，確認並無大礙；對方表示休息後，會自行就醫。本案因有財損，初步研判可能因機件異常導致局部過熱起煙，後續將由火調科人員調查，釐清起火原因，並由轄區分隊進行防火宣導。