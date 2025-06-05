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大膽！營業時間闖桃園A8購物中心倉庫偷錢包 網友曝疑似是慣竊

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市龜山區的環球A8購物中心驚傳竊案。示意圖／ingimage
桃園市龜山區的環球A8購物中心驚傳竊案。示意圖／ingimage

桃園市龜山區的環球A8購物中心驚傳竊案，昨(4)日下午13時許有一名黑衣男子全身包緊緊，戴帽子、口罩，在購物中心營業時間闖入某服飾品牌門市倉庫偷走員工的皮夾。受害者在臉書社團發文曝光此事，下方有多名網友出面指稱該名黑衣男疑似是慣犯，也曾在板橋大遠百、南港Lalaport、桃園的百貨公司行竊。對此，龜山警分局表示，目前已掌握嫌疑人身分，將全力追緝到案。

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黑衣男子全身包緊緊，戴帽子、口罩，在購物中心營業時間闖入某服飾品牌門市倉庫偷走員工的皮夾。圖：翻攝自林口大家庭LinKou-Family

受害者在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」發文表示，昨日下午在環球A8百貨某服飾品牌門市，有一名陌生男子擅自闖入倉庫竊取他的錢包。從原PO曬出的監視器畫面可以看到，涉嫌偷竊的黑衣男全身包緊緊，戴帽子、口罩，只露出眼睛，似乎早已預謀犯案，且手法相當熟練。

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黑衣男偷走皮夾後快步離去。圖：讀者提供

貼文一出，網友們留言表示，「這個XX已經偷一輪了，絕對要去報警，我5／17才被偷（桃園的百貨）」、「他也來我家倉庫偷過我錢包」、「受害者不少，是慣竊」。此外，在去(2024)年8月就有網友在臉書社團「百貨公司業務及專櫃人員同好會2」發文，疑似同一名男子曾趁板橋大遠百的櫃姐去洗手間時，偷走錢箱裡的零用金。更有人指稱他也曾在南港Lalaport行竊。

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去(2024)年8月有網友發文，疑似同一名男子趁板橋大遠百的櫃姐去洗手間時，偷走錢箱裡的零用金。圖：翻攝自百貨公司業務及專櫃人員同好會2

大華派出所回應，警方獲報後，立即調閱周邊監視器追查，目前已掌握嫌疑人身分，將全力追緝到案。同時，警方已與該百貨公司聯繫，加強保全人員內部巡邏，如發現可疑人事，通知警方到場處理，積極防制類似情形發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大膽！營業時間闖桃園A8購物中心倉庫偷錢包 網友曝疑似是慣竊

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