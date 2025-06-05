再戰呂秋遠 女方列9大QA駁想當老闆娘：真相需要被看見

網紅律師呂秋遠遭前同事指控始亂終棄，他日前在臉書發文反擊，不過後來女方透過「作家H」直播首度露面並細數罪狀，今天女方在個人臉書再度發聲，首段內容仿呂秋遠抄10年前國民黨主席朱立倫舊文，羅列9點回應外界疑問，諷刺意味十足。

女方列出9大問題，包括網紅律師為什麼錯置時序、想要當老闆娘嗎、有沒有捏造鏡周刊記者訪綱、蔡律師是什麼角色、為什麼私訊林智群律師、為什麼要找作家H等外界疑問，以QA問答方式逐一回應。

針對呂秋遠所謂的還原真相，內容卻疑似時序錯置。女方表示，在拼湊事實前，不要忘記律師法規定：律師應本於自律自治之精神，誠正信實執行職務。說白一點，可以用自己角度解釋證據，但不建議說謊。對話截圖大家都有，擷取自己有利的，很容易被發現連基本誠信都沒有。

她並表示，呂秋遠曾以「讓你接下事務所」為誘惑，但她回答：「我從來沒有想要你的事務所」。所以誰是老闆娘根本不是重點，她根本不不要事務所。她並澄清並未捏造媒體記者的訪綱，之所以私訊林智群，是為了解釋直播的原因，不解為何林智群要誤導網友認為她「想要開價、想要感情」所以跑來諮詢？她有沒有說：「我不要感情，也不要錢」？

之所以求助作家H？女方表示，因為作家H點出了呂秋遠毀滅性文章中的貓膩，說了她來不及說的話。而她並沒有找「黑心律師」，因為她沒有回應那邊惡劣的文章，辜負了黑心律師、法律界諸位前輩、幾位醫生、老師、媒體人和各領域的社會觀察家，向來正義的黑心律師對生母感到失望。為了彌補，她才臨時起意沒化妝就上了人生第一場直播。

她表示，之前連載10篇小說，是在她「被網紅律師踹出去事務所的那一天，就沒有情感糾葛了」，發表原因是「真相需要被看見」。她的故事不是愛情故事，而是一個警示錄，權勢不對等的警示錄，人設崩塌的警示錄。