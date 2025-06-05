高雄警守望85大樓遭議淪私人保全 警方說話了

高雄市警局在85大樓設機動派出所，24小時編排員警輪值守望勤務，反遭在網路「靠北」，「行政機關淪為私人企業保全」，引起熱議。不過，警方當初設此勤務用意是為淨化安，今天警方表示，這項勤務仍將繼續執行。

高雄市警苓雅分局最近通報，輪值擔服85大樓守望勤務，應恪遵準時交接，勿提早擅離崗位，離崗時應在專用出入登記簿簽到，並應注意自身行為舉止，不可長時使用手機或電子產品追劇、玩遊戲等「呆崗」行為。

疑有員警將這項通報，投向臉書「靠北police」粉專，稱大樓內已有保全，還要24小時派人在那裡顧，質疑為了上這種糞勤務，得要提早上班，「何必編排這種糞勤務來讓人玩手機」、「還要求現地交接，你會不會太扯」。更有人留言，警察「變成私人大樓保全」、「濫用公務資源」。

高雄八五大樓因曾遭網路非議，「以前是百貨，現在變樓鳳和旅館」、「台灣性專區炮房大樓」、「龍蛇混雜，賣的、吸毒的都在那」，批評淪為「犯罪基地」，高雄市警局配合觀光局，對查察大樓日租套房，2023年8月31日起，才在設機動派出所及守望崗，宣示「不法行為別想進八五大樓、淨化八五大樓治安」。

苓雅警分局表示，這項勤務有目共睹，八五大樓的治安已經變好，這項勤務仍將持續下去。