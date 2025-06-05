影／開車載女友去聚餐 中市兩移工逾居被警查獲

台中市逾期外籍謝姓移工3日晚上駕車載著同時逾期居留的阮姓女移工要去與越南同鄉聚餐，但行經太平區成功東路附近時，被巡邏經過的太平警分局太平派出所人員發現可疑，攔查後將兩人查獲，全案移請移民署台中專勤隊依法處置。

據了解，太平派出所長莊念遠率隊巡邏，與謝姓移工（25歲）的車子迎面擦身而過。莊念遠見謝駕車時稍有遲疑，感覺有異，於是立即掉頭，追趕了百餘公尺後鳴笛攔查。

經查，謝姓移工逾期居留5年，同車的阮姓女移工（19歲）今年2月也逾期居留，兩人在打工時認識，是男女朋友，當晚正要去與同鄉聚餐。