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影／是誰放的？台南市南區大馬路逾20頭羊奔跑 悠然吃草

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

陳姓駕駛昨天開車行經台南市南區中華南路接大同路二段上時，驚見馬路上居然有羊群逛大街，除了在馬路上奔跑，還有許多羊在馬路中、馬路旁悠然吃草；轄區警方今天表示，由於並未接獲報案，警方將逐一查訪轄區內飼羊業者，依法告誡與開罰。

陳姓駕駛昨天在Threads上以jay_chen0407帳號發文指出，「請問在台南開車開到一半，突然出現一堆羊在逛大街吃是正常的嗎，真的是每羊一口草耶」，只見他po出的影片顯示，至少有超過20頭羊在馬路上悠然逛大街，在馬路中間分隔島或路旁吃草，現場車輛只能緩慢行駛。

有網友回覆「這群羊走遍南山公墓，他們羊圈附近的草基本上都不會長太高」，轄區第六警分局今天則表示，目前為止尚未接獲民眾報案，警方確認現場為大林派出所轄區，將請派出所警員前往有飼養羊隻的牧場，一一詢問飼主，是否將羊放出來。

大林派出所所長陳重羽指出，員警前往附近道路巡視，尚未發現相關情況；經檢視影像，確認飼主未妥善管理羊群，違反道交條例第84之規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣三百元以上六百元以下罰鍰。

警方說明，現場位於中華南路東向車道，靠近華南地下道處，鄰近飼養羊隻的牧場並不多，警方查明飼主身分後將依法告誡與開罰；呼籲民眾務必妥善管理家畜，避免家畜妨害交通，危害用路人安全。

陳姓民眾昨天開車行經台南市南區中華南路接大同路二段上時，驚見馬路上居然有羊群逛大街，除了在馬路上奔跑，還有許多羊在馬路中、馬路旁悠然吃草。圖／Threads帳號jay_chen0407授權
陳姓民眾昨天開車行經台南市南區中華南路接大同路二段上時，驚見馬路上居然有羊群逛大街，除了在馬路上奔跑，還有許多羊在馬路中、馬路旁悠然吃草。圖／Threads帳號jay_chen0407授權
陳姓民眾昨天開車行經台南市南區中華南路接大同路二段上時，驚見馬路上居然有羊群逛大街，除了在馬路上奔跑，還有許多羊在馬路中、馬路旁悠然吃草。圖／Threads帳號jay_chen0407授權
陳姓民眾昨天開車行經台南市南區中華南路接大同路二段上時，驚見馬路上居然有羊群逛大街，除了在馬路上奔跑，還有許多羊在馬路中、馬路旁悠然吃草。圖／Threads帳號jay_chen0407授權

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