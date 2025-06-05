成大材料系12樓實驗室抽風櫃起火 校方說明了

今天上午9時41分，台南市消防局獲報，成功大學成功校區材料系12樓實驗室傳出有煙，消防派遣東門等分隊，共計出動15車28人到場，9時50分抵達；消防人員經現場目視，外觀並無火煙，已確認老師、學生均已疏散、無人受困，隨即進入查看。

成大校方說明，上午有校內人員發現材料系頂樓冒煙，於是通報校安中心，並由材料系消防管理人員前往查看，發現材料系12樓一間實驗室冒出濃煙，於是立即通報消防隊，消防車到達現場處置，經確認無人員受傷，冒煙原因還在調查中。

消防局表示，現場有教授告知，火勢應該已經撲滅，殘留餘煙； 消防人員進入實驗室查看，確認是燃燒實驗室的實驗抽風櫃，已由校方人員使用室內滅火器撲滅，燃燒面積約1平方公尺，現場留轄區分隊處理。