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成大材料系12樓實驗室抽風櫃起火 校方說明了

聯合報／ 記者袁志豪萬于甄／台南即時報導

今天上午9時41分，台南市消防局獲報，成功大學成功校區材料系12樓實驗室傳出有煙，消防派遣東門等分隊，共計出動15車28人到場，9時50分抵達；消防人員經現場目視，外觀並無火煙，已確認老師、學生均已疏散、無人受困，隨即進入查看。

成大校方說明，上午有校內人員發現材料系頂樓冒煙，於是通報校安中心，並由材料系消防管理人員前往查看，發現材料系12樓一間實驗室冒出濃煙，於是立即通報消防隊，消防車到達現場處置，經確認無人員受傷，冒煙原因還在調查中。

消防局表示，現場有教授告知，火勢應該已經撲滅，殘留餘煙； 消防人員進入實驗室查看，確認是燃燒實驗室的實驗抽風櫃，已由校方人員使用室內滅火器撲滅，燃燒面積約1平方公尺，現場留轄區分隊處理。

消防局指出，本案有財損，將由火調科人員進行調查，以釐清起火原因，並將由轄區分隊進行防火宣導；本案已通報消防署、警察局、環保局、自來水、台電、瓦斯公司、成大校警隊等相關單位。

今天上午9時41分，台南市消防局獲報，成功大學成功校區材料系12樓實驗室傳出有煙，消防派遣東門等分隊，共計出動15車28人到場。記者袁志豪／翻攝
今天上午9時41分，台南市消防局獲報，成功大學成功校區材料系12樓實驗室傳出有煙，消防派遣東門等分隊，共計出動15車28人到場。記者袁志豪／翻攝
今天上午9時41分，台南市消防局獲報，成功大學成功校區材料系12樓實驗室傳出有煙，消防派遣東門等分隊，共計出動15車28人到場。記者袁志豪／翻攝
今天上午9時41分，台南市消防局獲報，成功大學成功校區材料系12樓實驗室傳出有煙，消防派遣東門等分隊，共計出動15車28人到場。記者袁志豪／翻攝

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