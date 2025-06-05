聽新聞
0:00 / 0:00
成大材料系12樓實驗室抽風櫃起火 校方說明了
今天上午9時41分，台南市消防局獲報，成功大學成功校區材料系12樓實驗室傳出有煙，消防派遣東門等分隊，共計出動15車28人到場，9時50分抵達；消防人員經現場目視，外觀並無火煙，已確認老師、學生均已疏散、無人受困，隨即進入查看。
成大校方說明，上午有校內人員發現材料系頂樓冒煙，於是通報校安中心，並由材料系消防管理人員前往查看，發現材料系12樓一間實驗室冒出濃煙，於是立即通報消防隊，消防車到達現場處置，經確認無人員受傷，冒煙原因還在調查中。
消防局表示，現場有教授告知，火勢應該已經撲滅，殘留餘煙； 消防人員進入實驗室查看，確認是燃燒實驗室的實驗抽風櫃，已由校方人員使用室內滅火器撲滅，燃燒面積約1平方公尺，現場留轄區分隊處理。
消防局指出，本案有財損，將由火調科人員進行調查，以釐清起火原因，並將由轄區分隊進行防火宣導；本案已通報消防署、警察局、環保局、自來水、台電、瓦斯公司、成大校警隊等相關單位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言