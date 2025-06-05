影／台中外送員騎人行道打滑...刮他人車落跑 警追查到案

台中市符姓外送員在上月底時，騎機車行經北屯區崇德路二段，因駛上人行道時打滑，車尾刮到在路邊停車等人的一輛轎車車尾，符男裝沒事後，騎車駛離，車主當時在車內，下車察看後，發現車損，氣得報警，警方近日循線通知符到案，依違反道交條例告發。

經查，陳姓男子在上月26日晚間6時許，將轎車停在北屯區崇德路二段路旁等人，期間聽到有碰撞聲響，下車察看後，在右側車尾處發現車損，趕緊報警。

第五警分局交通分隊警員吳政哲獲報後，經由行車紀錄器、店家監視器調查，發現當時是一名外送員騎機車上人行道時打滑，才會碰撞到陳車車尾，不過該名外送員騎車駛離。

警方循線查出符姓老翁（65歲）涉案，近日通知他到案，他辯稱，當時為了趕送餐，看崇德路上車太多所以騎上人行道，沒想到機車打滑撞到自小客車，當時有看了一下，但認為是外送箱撞到車子，也沒有明顯車損，為趕送餐就騎走，沒想到要報警。

警方告知符翁，行為除了發生交通事故後未依規定處置外，還有違規行駛於人行道，都將違反道交條例查處。

第五警分局長劉其賢表示，依據道路交通管理處罰條例第62條規定，發生交通事故後應依規定處置或採取相關措施，縱然只是擦撞路邊車輛，都應立即報警處理釐清相關責任，若未報警處理就逕自離去，除原有的民事損壞賠償責任外，還會違反道交條例受罰，甚至吊扣駕駛執照1個月至3個月。