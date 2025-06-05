桃園市觀音區一名59歲江姓婦人昨(4)日下午17時許騎車到大園市區看牙醫，途中忽然下起大雨，江婦停在路邊穿雨衣，卻沒注意到隨身背包掉落在地上，到了牙醫診所才發現背包遺失，趕緊向大園警分局報案求助，警方依據江婦提供的可能掉落地點，調閱路口監視器並致電詢問附近的店家，得知背包是被好心的檳榔攤老闆娘撿起保管，隨即帶江婦前往取回，20分鐘內就將背包物歸原主。

江婦的背包被好心的檳榔攤老闆娘撿起來保管。圖：讀者提供

大園派出所表示，江婦昨日下午神情慌張地走進大園派出所求助，稱其隨身背包在騎車途中不慎遺失，裡面有皮夾還有許多文件、證件及信用卡等重要物品，擔心被人撿走拿去做不法用途，請警方幫忙協尋。員警見江婦激動地快哭出來，先安撫她的情緒，請她冷靜回憶遺失過程，江婦說她從草漯騎車要到大園市區看牙醫，途中忽然下起大雨，她停在大觀路上換穿雨衣，認為背包應該是當時遺失的。

江婦頻頻向警方及好心的檳榔攤老闆娘致謝。圖：讀者提供

大園派出所進一步提及，員警得知後調閱路口監視器，發現江婦所描述的遺失地點旁有一間檳榔攤，於是致電詢問，果然檳榔攤的老闆娘向警方表示，她看見路旁掉落一個後背包，便先撿回店裡保管等待失主，晚點也打算將背包送到派出所。江婦聽聞好消息後開心不已，隨即與員警一同到檳榔攤取回遺失物，經確認背包裡重要的物品均未短少，江婦頻頻向警方及好心的老闆娘致謝，感謝員警熱心幫忙，迅速找回她的重要物品。

本文章來自《桃園電子報》。原文：路邊穿雨衣竟丟了背包！檳榔攤老闆娘熱心伸援