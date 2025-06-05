聽新聞
0:00 / 0:00
影／登山隊攀干卓萬遇溪水暴漲受困 警涉險救人後嚴肅喊話
南投仁愛武界林道栗溪壩日前有山友因溪水暴漲受困，當地警方獲報援救時，女山友險遭湍流沖走，險象環生。仁愛警分局今公布影片，並提醒梅雨季將屆，嚴肅呼籲登山客遵守行前掌握氣象、備妥設備、勿獨攀及強行涉溪等登山安全守則。
仁愛警分局指出，上月31日11時許獲報有山友受困，4名分別來自新北、嘉義與彰化、年約30歲的登山客因山區午後雷雨，溪水暴漲受困在武界林道栗溪壩一帶，武界派出所立刻派員上山，抵達現場會同報案的廖姓接駁車業者啟動救援。
警方表示，該登山隊此次挑戰干卓萬單攻行程，卻忽略山區午後天氣變化，武界所所長周輝光和警員全勝利漏夜趕赴到場後，見暴漲溪流且山區狀況不佳，考量消防人員上山尚需時間，想著「救人第一」決定與廖姓業者合力先行展開救援。
周輝光、全勝利和廖男3人憑藉頭燈照明在湍溪中拉設繩索，再逐一引導受困山友渡溪。過程中，一名女山友因體重較輕、水流過強險被沖走，還好警方奮力將其拉回，整起救援約1小時，所幸終將受困4人救下山，帶回派出所安置休息。
仁愛警分局表示，武界林道與栗溪壩為前往干卓萬山與能高越嶺古道的主要登山入口，地勢陡峭、溪流密布，夏季午後常有對流性雷雨，導致溪水瞬間暴漲，近年當地已多次發生類似山難事件，登山活動需留意氣象變化，稍有閃失就恐釀災。
仁愛警分局長曾文勇嚴肅呼籲，梅雨季將屆，山區天氣說變就變，民眾上山前應掌握氣象避免午後雷雨時段進出，預留緩衝時間避免單日高強度行程，並備妥B計畫；備妥頭燈、衛星電話、定位器等登山設備以利求援；結伴同行勿獨攀，並向家人或接駁人員報備行程；勿強行涉溪就地等待救援，務必遵守登山安全守則。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言