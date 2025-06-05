影／登山隊攀干卓萬遇溪水暴漲受困 警涉險救人後嚴肅喊話

南投仁愛武界林道栗溪壩日前有山友因溪水暴漲受困，當地警方獲報援救時，女山友險遭湍流沖走，險象環生。仁愛警分局今公布影片，並提醒梅雨季將屆，嚴肅呼籲登山客遵守行前掌握氣象、備妥設備、勿獨攀及強行涉溪等登山安全守則。

仁愛警分局指出，上月31日11時許獲報有山友受困，4名分別來自新北、嘉義與彰化、年約30歲的登山客因山區午後雷雨，溪水暴漲受困在武界林道栗溪壩一帶，武界派出所立刻派員上山，抵達現場會同報案的廖姓接駁車業者啟動救援。

警方表示，該登山隊此次挑戰干卓萬單攻行程，卻忽略山區午後天氣變化，武界所所長周輝光和警員全勝利漏夜趕赴到場後，見暴漲溪流且山區狀況不佳，考量消防人員上山尚需時間，想著「救人第一」決定與廖姓業者合力先行展開救援。

周輝光、全勝利和廖男3人憑藉頭燈照明在湍溪中拉設繩索，再逐一引導受困山友渡溪。過程中，一名女山友因體重較輕、水流過強險被沖走，還好警方奮力將其拉回，整起救援約1小時，所幸終將受困4人救下山，帶回派出所安置休息。

仁愛警分局表示，武界林道與栗溪壩為前往干卓萬山與能高越嶺古道的主要登山入口，地勢陡峭、溪流密布，夏季午後常有對流性雷雨，導致溪水瞬間暴漲，近年當地已多次發生類似山難事件，登山活動需留意氣象變化，稍有閃失就恐釀災。