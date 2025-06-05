行經海大時速飆102公里收2萬4罰單 駕駛訴請撤銷敗訴

張姓男子開車行經海洋大學路段，時速高達102公里，被罰2萬4000元。他指從工學館右轉北寧路，設在路口左側的「警52」標誌形同虛設，取締有瑕疵，訴請撤銷處分。法官審理後指出，標誌設置符合法規，張男縱未看見，也當知後方道路可能有設「警52」標誌，駁回告訴。全案可上訴。

張姓男子去年8月7日上午近11時，開車行駛台2線基隆市北寧路，速限時速50公里的海大路段，被警員以非固定式雷達測速儀，測得時速102公里。警方因當場不能攔截製單舉發，事後依據測速採證照片，舉發張男超速52公里。

張男接到罰單後填具「交通違規案件陳述書」，向台北市交通事件裁決所陳述不服舉發。裁決所查證後，認定張男有駕車超過規定最高時速「逾40公里至60公里以內」違規事實，裁罰2萬4000元。

張男不服並提起行政訴訟，主張警方設置的測速取締標誌「警52」，位在海大工學館出口左側，他是從工學館離開校區，右轉朝基隆市方向行駛，無法看見標誌，行進方向沿路也無任何標示。「警52」標誌設在他無法看到的死角形同虛設，不符合道路交通管理處罰條例規定，取締過程有瑕疵，聲明原處分撤銷。

台北市交通事件裁決所答辯，張男開車違規超速52公里事實明確，至於「警52」標誌位於駕駛人視線死角一事，依道路交通安全規則規定，無速限標誌或標線者行車時速不得超過50公里，若張男確實未看見標誌，也應保持時速50公里以下，而非以102公里高速行駛。

裁決斤指出，警方有在海大工學館門口前設「警52」標誌及速限50公里告示牌，取締地點也公告在警察局網站。依道路交通管理處罰條例規定，一般道路於100至300公尺前設置測速取締標誌，即符合測速取締執法前提要件。張男稱從工學館路口右轉行駛，應就行車路線提出證據佐證，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官審理後指出，張男開車遭警方測速採證地點前200多公尺處，既已設置「警52」標誌，即屬符合道路交通標誌標線號誌設置規則、道路交通管理處罰條例等規定。