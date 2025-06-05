桃園市龍潭區1名12歲陳姓國小女童於2日晚間神色慌張地走進龍潭警分局中興派出所，哭著向值班員警表示自己騎乘YouBike返家途中不慎遺失了錢包，內有飯錢500元與學生證，以及女童最珍愛的小卡片與照片，請求警察幫忙尋找。警方得知後騎車載著女童沿路尋找，只花了半個小時就在昏暗的路邊草叢中成功尋獲錢包，展現出龍潭警方為民服務的專業與熱忱。

女童哭著到中興派出所報案。圖：讀者提供

中興派出所表示，女童當晚從龍潭運動公園返家途中，將錢包放在腳踏車前籃，不料歸還YouBike車輛時，放在籃裡的黑色錢包不翼而飛，四處尋找都不見蹤影，驚慌失措的女童著急的哭了出來，並立即趕往派出所報案，警員廖佩祺及蔡震東看到女童哭著進來，立即安撫女童情緒，並詳細詢問事發過程與騎乘路線。

在昏暗的路邊草叢中尋獲了女童遺失的黑色錢包。圖：讀者提供

中興派出所進一步提到，隨後，女警廖佩祺騎乘警用機車載著女童，沿著其回家路線展開搜尋，雖天色已暗，但警方不放棄任何的可能，打著燈光在道路兩旁反覆搜索，只花了半個小時就在昏暗的路邊草叢中尋獲了女童遺失的黑色錢包，內部財物完好無缺，女童見到熟悉的錢包失而復得，低落的心情一掃而空，立刻露出開心的笑容，不斷向女警道謝說，「謝謝警察姐姐，以後會小心保管。」女童的家屬也感動不已的表示，「感謝警方迅速的協助，不只是找回錢包，更讓孩子上了一堂寶貴的生活教育課程。」

女童見到熟悉的錢包失而復得，低落的心情一掃而空。圖：讀者提供

龍潭分局長鄭文銘表示，員警積極主動協助，展現出警方為民服務的專業與熱忱，值得充分肯定與讚許，並呼籲民眾外出時應提高警覺，務必妥善保管個人隨身物品，尤其學童更需培養物品管理的基本安全觀念，若不慎遺失物品，請勿慌張，可就近向警方尋求協助，警方將持續秉持熱心服務的精神，全力協助民眾排解困難。

本文章來自《桃園電子報》。原文：12歲女童弄丟錢包急哭 龍潭暖警騎車載她沿路找