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影／台中北區暗夜4車連環撞 賓士車迴轉撞直行車釀禍
台中市北區進化北路、榮華街在今天凌晨2時許，發生一起連環車禍，警方調查，當時駕駛白色賓士車的黃姓男子欲在路口迴轉時，與綠燈直行、駕駛本田休旅車的何姓男子碰撞，隨後再波及路旁的兩輛車輛，駕駛都無酒精濃度，初判是轉彎車未讓直行車、未注意車前狀況釀禍。
第二警分局在今天凌晨2時許獲報，北區進化北路、榮華街口有車禍，案發時黃姓男子（21歲）駕駛賓士車由崇德路，沿進化北路往榮華街方向行駛內側車道，何男（40歲）駕駛本田 CRV休旅車，由北屯路沿進化北路往榮華街方向行駛內側車道。
黃男開車行經進化北路欲左轉榮華街，往北興街方向行駛時，與何男休旅車碰撞，何車再波及當時停在路旁的兩輛轎車，幸未造成人員傷亡。
警方調查，涉案駕駛都無酒精濃度，初判是轉彎車未禮讓、未注意車前狀況釀禍，詳細肇因有待交大事故組後續釐清。
第二警分局長鍾承志呼籲，駕駛人行經路口時應減速慢行，注意車前狀況，遵守交通規則，以確保行車安全。
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