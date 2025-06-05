聽新聞
0:00 / 0:00
影／疑疲勞駕駛...他撞斷台南東區消防栓狂冒水 又波及3輛機車
55歲張姓男子昨天晚間6時許下班時間，開車由台南市東區崇德路南向北行駛時，疑似因疲勞駕駛，車輛不慎飄移偏右碰撞路肩消防栓後，再碰撞騎樓三輛機車，導致機車倒地、消防栓水柱不斷噴出；警方即時到場處理，確認張酒測值為0，無人受傷。
有民眾拍下畫面PO上社群媒體Threads表示，「疲勞駕駛真的不要硬開」、「下班時段綠燈撞上消防栓再撞上同仁三部車子」，有網友指出，「同事騎車去追 結果他說他不知道有撞到東西」、「消防栓3萬6對吧」、「看來機車都要報廢了」。
轄區台南市警第一分局交通分隊長楊政霖指出，張姓男子肇事後，持續往前開，被熱心民眾騎車追上才停下，這部分警方將待釐清他是否肇事逃逸後，依法開罰；呼籲民眾駕車務必注意車前狀態，勿分心處理其他事務，並保持安全車距，以保護自己及用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言