影／疑疲勞駕駛...他撞斷台南東區消防栓狂冒水 又波及3輛機車

55歲張姓男子昨天晚間6時許下班時間，開車由台南市東區崇德路南向北行駛時，疑似因疲勞駕駛，車輛不慎飄移偏右碰撞路肩消防栓後，再碰撞騎樓三輛機車，導致機車倒地、消防栓水柱不斷噴出；警方即時到場處理，確認張酒測值為0，無人受傷。

有民眾拍下畫面PO上社群媒體Threads表示，「疲勞駕駛真的不要硬開」、「下班時段綠燈撞上消防栓再撞上同仁三部車子」，有網友指出，「同事騎車去追 結果他說他不知道有撞到東西」、「消防栓3萬6對吧」、「看來機車都要報廢了」。