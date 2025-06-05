影／少年獨自搭公車下錯站姊姊急報案 東勢警在公車站找到他

台中一名12歲少年獨自搭公車下錯站，15歲姊姊等不到人急報案，東勢警分局員警在公車站找到他，少女說母親罹患重大疾病，父親常到醫院照顧母親，她負起照顧弟妹們責任，這次差點把弟弟搞丟，她快嚇死了。

本月1日中午1時，15歲朱姓少女慌張走進東勢分局土牛派出所，她說12歲弟弟獨自搭乘豐原客運850號公車從和平站上車欲返回雙崎住家，結果搭錯班次又沒有依照約定在東勢客運總站下車。眼看距離到站時間早已過去許久，她在客運總站附近找一段時間仍找不到弟弟，少女開始擔心弟弟是不是發生什麼事情。

少女先向豐原客運詢問，客運公司回覆，印象中似乎有男童在土牛站下車，少女向附近警察局求助，請求警方幫忙找弟弟。

土牛派出所長吳清煬立即調派值班警員持續調閱路口監視器畫面，追查少年行蹤，經眾人研判分析，判斷少年應該又搭公車返回東勢，警員胡惠琦立即趕往東勢客運總站周遭逡巡，果然發現少年無助坐在客運總站內。

心急如焚的少女見到弟弟後，心中的大石頭終於放下，她曾因害怕自己沒有照顧好弟弟妹妹，一度急哭；她母親罹患重大疾病，父親常到醫院照顧母親而疲於奔命。少女自願肩負起照顧弟妹們的責任，這次差點把弟弟搞丟，她說快嚇死，幸好遇到東勢分局的警察們熱心幫忙，才能順利在一小時內找回她弟弟。