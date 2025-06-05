國內首件氣候訴訟敗訴 綠色和平將提上訴

由綠色和平等環保團體共同提起的國內首起氣候訴訟，認為經濟部制定「用電大戶條款」過於寬鬆、無法有效推動企業減碳，經4年纏訟，台北高等行政法院日前以原告無訴訟請求權為由判決敗訴。綠色和平昨表示，將提上訴。

綠色和平專案主任忻儀說，根據判決書，法官認為台灣地理位置本多颱風、水災，難證明和氣候變遷有關，並以公民只有請求權、沒有告訴權駁回訴訟，理由令人遺憾；因國際間早有科學證據證明台灣極端天氣事件與氣候變遷有關，政府更應正視氣候災難下的人權保障。