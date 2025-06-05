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台東78歲翁駕車與機車碰撞 騎士喪生

聯合報／ 記者尤聰光王長鼎蔣永佑／連線報導

台東市中華路四段760巷與四川路二段451巷交叉口，昨天傍晚疑天雨路滑，發生貨車與機車側撞事故，女騎士緊急送醫傷重不治。圖／民眾提供
台東市中華路四段760巷與四川路二段451巷交叉口，昨天傍晚疑天雨路滑，發生貨車與機車側撞事故，女騎士緊急送醫傷重不治。圖／民眾提供
又有高齡駕駛肇事，78歲張姓老翁昨天傍晚駕駛小貨車在台東市與黃姓女機車騎士碰撞，黃女送醫不治。新北市76歲黃姓老翁昨天駕車行經新北環快道路，疑因夜間視線不佳，不慎自撞橋墩，送醫搶救也不治。

台東張翁昨行經台東市中華路四段與四川路二段路口時，與黃女所騎機車碰撞，由於撞擊力道大，黃女連人帶車被拖行約10幾公尺，最後夾在貨車與路邊護欄縫隙中，當場失去呼吸心跳，送醫急救仍回天乏術。

跟車在黃女後方的女同事目擊撞擊過程，心有餘悸地表示，她們下班後騎到該處路口，雖有減速，但另一側來的貨車速度很快，與前方的黃女撞擊，並往前拖行。黃女因傷勢過重，搶救後仍宣告不治。

張姓老翁說，他到路口都會減速，當時時速約50公里就被撞了，根本反應不及。張酒測值0，駕照使用正常，該路口沒監視器，事故原因警方調查中。

新店區新北環快道路往中安橋上橋處，昨天凌晨發生1輛銀色休旅車撞上橋墩車禍，車頭幾乎全毀，安全氣囊也爆開，76歲黃姓駕駛受困車內，意識不清。消防人車利用器材將人救出，但黃的大腿及左上臂嚴重變形，全身多處撕裂傷及內出血，當場已無生命跡象。

至於新北市三峽的3死12傷重大車禍，肇事78歲余姓老翁已死亡，死者增至4人。三峽警分局昨表示，警方依5點客觀跡證，認定余翁可能蓄意加速衝撞人群，已將他依殺人、重傷害、傷害及毀損罪嫌移送新北地檢署偵處。

據了解，警方認定余翁有殺人意圖，主要依據余翁在肇事路口的上一個停等紅燈處異常倒車；左轉進入國成街後，猛然加速長達300公尺；肇事地點為行人保護全時相路口、當時明顯為紅燈，且現場無煞車痕，懷疑他蓄意高速衝撞人群釀禍。但法界人士認為，警方用客觀事實反推主觀犯意並無不可，但在重大交通事故肇因的研判上，顯得不夠周延。

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