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安平外海男浮屍漂流…海巡撈起身分不明 籲民眾指認

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

海巡署艦隊分署第四海巡隊今天上午接獲通報，安平外1.9浬處海域，漁民發現海面上有1具浮屍；海巡立即派遣巡防艇前往現場打撈，由於死者身上沒有身分證明文件，海巡公布他是胸部、背部及腿部皆有刺青的男性，身高約170公分，穿「EDWIN」藍色長褲，呼籲民眾協助指認。

第四海巡隊指出，今天上午11時45分接獲海巡署第六巡防區指揮部通報，台南安平外1.9浬處海域發現無名男性浮屍；海巡隊派遣PP-3525巡防艇前往現場，12時30分抵達通報海域並發現男性浮屍漂流中，立即實施打撈。因海象惡劣，海巡人員費時1小時打撈至艇上。

海巡隊表示，初步勘查該男性浮屍外觀胸部、背部及腿部皆有刺青，身高約170公分，黑色短髮，身著黑色短袖上衣及「EDWIN」藍色長褲，死亡原因尚待釐清；後續由葬儀社人員送至台南市立殯儀館暫冰存，並報請檢察官相驗事宜。

第四海巡隊呼籲，該男性浮屍身上未發現相關身分證明文件，將請轄區警察、海巡、醫院單位協尋，民眾家中如有符合上述失蹤人口，請與單位聯繫，以進一步釐清落海及死亡原因。

海巡署艦隊分署第四海巡隊打撈起無名男性浮屍，由於死者身上沒有身分證明文件，呼籲民眾協助指認。記者袁志豪／翻攝
海巡署艦隊分署第四海巡隊打撈起無名男性浮屍，由於死者身上沒有身分證明文件，呼籲民眾協助指認。記者袁志豪／翻攝
海巡署艦隊分署第四海巡隊打撈起無名男性浮屍，由於死者身上沒有身分證明文件，呼籲民眾協助指認。記者袁志豪／翻攝
海巡署艦隊分署第四海巡隊打撈起無名男性浮屍，由於死者身上沒有身分證明文件，呼籲民眾協助指認。記者袁志豪／翻攝
海巡署艦隊分署第四海巡隊打撈起無名男性浮屍，由於死者身上沒有身分證明文件，呼籲民眾協助指認。記者袁志豪／翻攝
海巡署艦隊分署第四海巡隊打撈起無名男性浮屍，由於死者身上沒有身分證明文件，呼籲民眾協助指認。記者袁志豪／翻攝

身分證 海巡署 浮屍 刺青

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