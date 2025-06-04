中華大學實驗室驚傳火警 出動33名消防員緊急滅火

新竹市消防局今天晚上9點28分接獲民眾通報，指出中華大學工程一館三樓冒煙並有火光，經確認為起火點為三樓實驗室，消防隊設置兩條水線進行撲救，火勢於10點2分控制，並在10點7分完全撲滅。

新竹市消防局表示，民眾報案稱中華大學現場冒煙，不確定是否有受困人員。消防局立即派遣13輛消防車與33名人員前往現場，於9時40分抵達並確認為二級火警。

消防隊到場後迅速展開處置，消防分隊回報起火點為三樓實驗室，隨即通知自來水公司、台電協助，確保滅火作業安全。消防隊設置兩條水線進行撲救，火勢於10點2分控制，並在10點7分完全撲滅。