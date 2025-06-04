快訊

中華大學實驗室驚傳火警 出動33名消防員緊急滅火

不只中信金！金控總座年薪大增 首度出現四位「億元男」

陳歐珀涉提案修法索賄數百萬 法院裁定羈押禁見

中華大學實驗室驚傳火警 出動33名消防員緊急滅火

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹市消防局今天晚上9點28分接獲民眾通報，指出中華大學工程一館三樓冒煙並有火光，經確認為起火點為三樓實驗室，消防隊設置兩條水線進行撲救，火勢於10點2分控制，並在10點7分完全撲滅。

新竹市消防局表示，民眾報案稱中華大學現場冒煙，不確定是否有受困人員。消防局立即派遣13輛消防車與33名人員前往現場，於9時40分抵達並確認為二級火警。

消防隊到場後迅速展開處置，消防分隊回報起火點為三樓實驗室，隨即通知自來水公司、台電協助，確保滅火作業安全。消防隊設置兩條水線進行撲救，火勢於10點2分控制，並在10點7分完全撲滅。

現場火警未造成延燒，無人員受困或受傷。消防局另於9時46分通知瓦斯公司檢查管線安全，並聯絡環保署毒化災應變諮詢中心。

經確認為起火點為三樓實驗室，消防隊設置兩條水線進行撲救，火勢於10點2分控制，並在10點7分完全撲滅。圖／新竹市消防局提供
經確認為起火點為三樓實驗室，消防隊設置兩條水線進行撲救，火勢於10點2分控制，並在10點7分完全撲滅。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局今天晚上9點28分接獲民眾通報，指出中華大學工程一館三樓冒煙並有火光。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局今天晚上9點28分接獲民眾通報，指出中華大學工程一館三樓冒煙並有火光。圖／新竹市消防局提供

消防隊 新竹 中華大學

延伸閱讀

基市消防員打掃環境 竟被自家車輛保養場養的狗咬傷

台南仁德民宅頂樓竄火舌 3戶共15人清晨緊急逃生

消防機器人、空拍機助滅火 新北消防局救災演練超吸睛

獨／李俊俋才請辭想滅火 再爆監委王榮璋疑濫用公務車接送理髮

相關新聞

影／北市曳引車載「超長鋼條」掃過公車 駕駛遭碎玻璃割傷

邱姓男子今下午開曳引車載鋼條在台北市行駛，右轉時車尾凸出鋼條碰撞左後方李姓男子駕駛公車，造成車窗破碎及後視鏡斷裂，警方丈...

78歲翁開貨車與機車側撞 女騎士送醫搶救仍不治

台東市中華路四段760巷與四川路二段451巷交叉口，今天傍晚疑天雨路滑，發生貨車與機車側撞事故，34歲黃姓女騎士當場失去...

影／無人駕駛機車連撞2車嚇壞路人 網喊「這是仁勳要的世界嗎？」

雲林縣虎尾鎮今下午發生一起無人騎乘的機車連續衝撞2輛汽車的事故，畫面在臉書社團「虎尾人讚出來」曝光，網友紛紛留言「AI機...

國道中壢段8車追撞如同打保齡球 多輛車撞成廢鐵

55歲的陸姓男子駕駛營業用大貨車，今下午行經國道1號南向61.3公里處，遇外側車道車流回堵疑似未保持安全距離，碰撞前方5...

中華大學實驗室驚傳火警 出動33名消防員緊急滅火

新竹市消防局今天晚上9點28分接獲民眾通報，指出中華大學工程一館三樓冒煙並有火光，經確認為起火點為三樓實驗室，消防隊設置...

又是78歲！台東機車與貨車事故 女騎士命危送醫

台東市中華路四段760巷今天傍晚5點半，疑天雨路滑發生貨車與機車側撞事故，34歲女騎士當場失去呼吸心跳，緊急送往醫院急救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。