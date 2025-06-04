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78歲翁開貨車與機車側撞 女騎士送醫搶救仍不治
台東市中華路四段760巷與四川路二段451巷交叉口，今天傍晚疑天雨路滑，發生貨車與機車側撞事故，34歲黃姓女騎士當場失去呼吸心跳，緊急送醫院急救仍搶救不治，至於貨車78歲張姓駕駛則無大礙沒有酒駕，相關事故原因正由警方進一步調查釐清中。
這起意外發生在傍晚5點30分左右，由張姓老翁駕駛的自用貨車由東向西行經中華路四段760巷與四川路二段451巷交叉口，和由南向北方向的張姓女騎士發生側撞，由於撞擊力道大，張女連人帶車被拖行約十幾公尺，最後夾在貨車與路邊護欄縫隙中，動彈不得。
警消抵達現場先利用繩索將貨車移動開，再將已無呼吸心跳的張女救出後，現場施予CPR並緊急送醫急救，但張女因傷勢過重，經搶救後仍宣告不治。
而跟在張女後方的同事，也目擊整個撞擊瞬間過程，她表示，當她們下班經過路口時有減速慢行，但從另一側方向來的貨車速度很快，就撞到前方的同事，還被往前拖行，一開始只看到摩托車，卻沒見到人，之後才發現人夾在貨車和護欄之間。
78歲張姓貨車駕駛則說，他經過路口都會減速，當時他時速50左右就被撞了，他根本反應不及。警方經酒測獲張姓駕駛酒測值為0，駕照使用正常。由於該路口沒有監視器，相關真正事故原因將進一步調查釐清。
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