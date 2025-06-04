影／無人駕駛機車連撞2車嚇壞路人 網喊「這是仁勳要的世界嗎？」

雲林縣虎尾鎮今下午發生一起無人騎乘的機車連續衝撞2輛汽車的事故，畫面在臉書社團「虎尾人讚出來」曝光，網友紛紛留言「AI機車」、「七月還沒到ㄋㄟ」、「仁勳，這就是你要的世界嗎？」虎尾警方表示，該起機車連環碰撞事故，是林姓機車駕駛與汽車碰撞後摔落在地，機車在無人駕駛下持續向前滑行又撞到兩輛車，肇事原因調查中。

該段影片今下午在網路曝光，畫面中可見一輛機車在無人駕駛狀態下直直向前衝，一旁有兩位路人目睹過程，嚇了一跳，一副不敢置信的模樣。

網友紛紛留言「進化到機車會自己出門買東西」、「AI機車」、「七月還沒到ㄋㄟ」、「車主應該是穿隱形斗篷在騎車」、「仁勳，這就是你要的世界嗎？」也有網友眼尖發現一旁有貨車違規跨越雙黃線迴轉也全被錄下。

虎尾警分局表示，該起事故發生於今日下午1時11分許，林姓民眾騎乘機車在虎尾鎮林森路二段一處路口欲迴轉往虎尾市區方向行駛，在迴轉過程中，與同路段往土庫市區方向陳姓民眾駕駛的汽車發生碰撞，林姓騎士在碰撞後跌落路面，所騎乘的機車繼續往前滑行，再撞擊於同路段巷口停紅燈由林姓民眾駕駛的汽車後，又往前滑行再撞擊停放在路旁貨車後車尾。