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又是78歲！台東機車與貨車事故 女騎士命危送醫

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市中華路四段760巷今天傍晚5點半，疑天雨路滑發生貨車與機車側撞事故，34歲女騎士當場失去呼吸心跳，緊急送往醫院急救，至於貨車駕駛則無大礙沒有酒駕，相關事故原因正由警方進一步調查釐清中。

由於撞擊力道大，女騎士連人帶車被拖行約20公尺，最後夾在貨車與路邊護欄縫隙中，一動也不動，警消抵達現場利用繩索將貨車疑洞開，再將已無呼吸心跳的女騎士救出，並現場施予CPR緊急送醫急救。

女騎士跟在後方的同事目擊整個過程，她表示，當她們經過路口時有減速慢行，但從另一側方向來的貨車速度很快，就撞到前方的同事。另78歲貨車張姓駕駛則說，他經過路口都會減速，當時他時速50左右就被撞了。

警方經酒測獲駕駛酒測值為0，由於該路口沒有監視器，相關真正事故原因將進一步調查釐清。

台東市中華路四段760巷今天傍晚5點半，疑天雨路滑發生貨車與機車側撞事故，34歲女騎士當場失去呼吸心跳，緊急送往醫院急救。圖／民眾提供
台東市中華路四段760巷今天傍晚5點半，疑天雨路滑發生貨車與機車側撞事故，34歲女騎士當場失去呼吸心跳，緊急送往醫院急救。圖／民眾提供
由於撞擊力道大，女騎士連人帶車被拖行約20公尺，最後夾在貨車與路邊護欄縫隙中。圖／民眾提供
由於撞擊力道大，女騎士連人帶車被拖行約20公尺，最後夾在貨車與路邊護欄縫隙中。圖／民眾提供

酒測 同事

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