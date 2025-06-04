小六男童成績沒考好不敢回家 北市休假警熱心尋人半小時找到

台北市一名國小六年級男童日前下課未返家，家人憂心報警，恰巧休假警員蔡傑宇獲悉，半小時內發現他呆站捷運站熱心關懷詢問，得知他因課業壓力大、成績沒考好才不願回家，蔡員先安撫情緒，再把他帶回派出所聯繫家人，家人聞訊焦急趕往領回，頻頻感謝員警的熱心幫忙。

中山警分局上月20日晚上6點47分接獲大安警分局通報，一名國小六年級男童疑因課業壓力，離家出走至捷運行天宮站，值班員警接獲通報，立即派遣線上巡邏警力於捷運站周邊尋找，並將消息轉發派出所的公務群組。

中山分局民權一派出所警員蔡傑宇，休假期間檢視手機公務訊息，晚上7點15分正巧行經捷運行天宮站，隨即主動進入捷運站內找尋，順利發現一名與通報特徵相符的男童在站內徘徊。

蔡員立即上前關懷，詢問離家原因，得知原來因為適逢畢業季，要升國中資優班，但男童因為成績沒考好，不知道怎麼面對家人，才沮喪地從學校離開、未回家。

蔡員安撫後，把男童帶回派出所安置，同時請同事通報家屬到場，男童家屬焦心趕抵派出所，頻頻對員警表達感謝，感嘆警方能在這麼短的時間找回小孩。