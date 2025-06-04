國道中壢段8車追撞如同打保齡球 多輛車撞成廢鐵
55歲的陸姓男子駕駛營業用大貨車，今下午行經國道1號南向61.3公里處，遇外側車道車流回堵疑似未保持安全距離，碰撞前方53歲張姓轎車駕駛，並波及其他6部車肇事，總計8部車事故，2名傷者輕傷送聯新國際醫院、1名傷者拒送，各車駕駛人酒測值均為0，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。
今下午3時20分許國道1號南向61.3公里中壢路段，陸男開大貨車不慎碰撞前方車輛，導致外側車流如同打保齡球般追撞，只見多部車輛車頭車尾嚴重變形凹毀，現場一堆碎片，國道警獲報立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心、緩撞車、救護車前往。
現場共3名傷患，其中53歲的張姓男子雙小腿疼痛，意識清楚，拒絕送醫；57歲尹姓男子雙腳及雙手多處擦傷、頭部血腫，意識清楚；43歲藍姓男子左手肘擦傷，意識清楚，2人皆送往連新國際醫院救治。
國道警呼籲用路人應遵守交通安全規則，變換車道保持安全間隔，依速限行車，隨時注意前方動態，並保持安全距離，遇車流回堵開啟危險警示燈警示後車，不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。
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