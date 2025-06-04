快訊

「最佳辯士」高中生被抓學習歷程多處不實 陽明交大、北醫醫學系撤銷正取資格

三峽4死車禍肇事翁不治 警依殺人等4罪移送檢方偵處

國道中壢段8車追撞如同打保齡球 多輛車撞成廢鐵

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

55歲的陸姓男子駕駛營業用大貨車，今下午行經國道1號南向61.3公里處，遇外側車道車流回堵疑似未保持安全距離，碰撞前方53歲張姓轎車駕駛，並波及其他6部車肇事，總計8部車事故，2名傷者輕傷送聯新國際醫院、1名傷者拒送，各車駕駛人酒測值均為0，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

今下午3時20分許國道1號南向61.3公里中壢路段，陸男開大貨車不慎碰撞前方車輛，導致外側車流如同打保齡球般追撞，只見多部車輛車頭車尾嚴重變形凹毀，現場一堆碎片，國道警獲報立刻調派巡邏車前往處理，並通知交控中心、緩撞車、救護車前往。

現場共3名傷患，其中53歲的張姓男子雙小腿疼痛，意識清楚，拒絕送醫；57歲尹姓男子雙腳及雙手多處擦傷、頭部血腫，意識清楚；43歲藍姓男子左手肘擦傷，意識清楚，2人皆送往連新國際醫院救治。

國道警呼籲用路人應遵守交通安全規則，變換車道保持安全間隔，依速限行車，隨時注意前方動態，並保持安全距離，遇車流回堵開啟危險警示燈警示後車，不論駕駛及前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

55歲的陸姓男子駕駛營業用大貨車，今下午行經國道1號南向61.3公里處，遇外側車道車流回堵疑似未保持安全距離，碰撞前方53歲張姓轎車駕駛，並波及其他6部車肇事，總計8部車事故，2名傷者輕傷送聯新國際醫院、1名傷者拒送。記者翁唯真／翻攝
55歲的陸姓男子駕駛營業用大貨車，今下午行經國道1號南向61.3公里處，遇外側車道車流回堵疑似未保持安全距離，碰撞前方53歲張姓轎車駕駛，並波及其他6部車肇事，總計8部車事故，2名傷者輕傷送聯新國際醫院、1名傷者拒送。記者翁唯真／翻攝
55歲的陸姓男子駕駛營業用大貨車，今下午行經國道1號南向61.3公里處，遇外側車道車流回堵疑似未保持安全距離，碰撞前方53歲張姓轎車駕駛，並波及其他6部車肇事，總計8部車事故，2名傷者輕傷送聯新國際醫院、1名傷者拒送。記者翁唯真／翻攝
55歲的陸姓男子駕駛營業用大貨車，今下午行經國道1號南向61.3公里處，遇外側車道車流回堵疑似未保持安全距離，碰撞前方53歲張姓轎車駕駛，並波及其他6部車肇事，總計8部車事故，2名傷者輕傷送聯新國際醫院、1名傷者拒送。記者翁唯真／翻攝
55歲的陸姓男子駕駛營業用大貨車，今下午行經國道1號南向61.3公里處，遇外側車道車流回堵疑似未保持安全距離，碰撞前方53歲張姓轎車駕駛，並波及其他6部車肇事，總計8部車事故，2名傷者輕傷送聯新國際醫院、1名傷者拒送。記者翁唯真／翻攝
55歲的陸姓男子駕駛營業用大貨車，今下午行經國道1號南向61.3公里處，遇外側車道車流回堵疑似未保持安全距離，碰撞前方53歲張姓轎車駕駛，並波及其他6部車肇事，總計8部車事故，2名傷者輕傷送聯新國際醫院、1名傷者拒送。記者翁唯真／翻攝
55歲的陸姓男子駕駛營業用大貨車，今下午行經國道1號南向61.3公里處，遇外側車道車流回堵疑似未保持安全距離，碰撞前方53歲張姓轎車駕駛，並波及其他6部車肇事，總計8部車事故，2名傷者輕傷送聯新國際醫院、1名傷者拒送。記者翁唯真／翻攝
55歲的陸姓男子駕駛營業用大貨車，今下午行經國道1號南向61.3公里處，遇外側車道車流回堵疑似未保持安全距離，碰撞前方53歲張姓轎車駕駛，並波及其他6部車肇事，總計8部車事故，2名傷者輕傷送聯新國際醫院、1名傷者拒送。記者翁唯真／翻攝
55歲的陸姓男子駕駛營業用大貨車，今下午行經國道1號南向61.3公里處，遇外側車道車流回堵疑似未保持安全距離，碰撞前方53歲張姓轎車駕駛，並波及其他6部車肇事，總計8部車事故，2名傷者輕傷送聯新國際醫院、1名傷者拒送。記者翁唯真／翻攝
55歲的陸姓男子駕駛營業用大貨車，今下午行經國道1號南向61.3公里處，遇外側車道車流回堵疑似未保持安全距離，碰撞前方53歲張姓轎車駕駛，並波及其他6部車肇事，總計8部車事故，2名傷者輕傷送聯新國際醫院、1名傷者拒送。記者翁唯真／翻攝
55歲的陸姓男子駕駛營業用大貨車，今下午行經國道1號南向61.3公里處，遇外側車道車流回堵疑似未保持安全距離，碰撞前方53歲張姓轎車駕駛，並波及其他6部車肇事，總計8部車事故，2名傷者輕傷送聯新國際醫院、1名傷者拒送。記者翁唯真／翻攝
55歲的陸姓男子駕駛營業用大貨車，今下午行經國道1號南向61.3公里處，遇外側車道車流回堵疑似未保持安全距離，碰撞前方53歲張姓轎車駕駛，並波及其他6部車肇事，總計8部車事故，2名傷者輕傷送聯新國際醫院、1名傷者拒送。記者翁唯真／翻攝

車道 意識 國道

延伸閱讀

國一南下中壢路段多輛車追撞 現場一片狼藉2人送醫

嘉義女酒駕連撞3車逃逸 車牌掉現場遭逮

新莊男喝高粱酒駕上路追撞前車 乘客出面頂替均遭訴

推人、痛毆頭部！中壢街頭2酒客爆打街友 警逮人送辦

相關新聞

影／高雄學生走斑馬線過馬路被撞 警查出疑老翁肇事

高雄市1名高中學生今天清晨到捷運站要搭車上學，途中走斑馬線過馬路去捷運站時，遭1名老翁開車撞上，學生和老翁後來都離去，但...

蘆洲老翁賭麻將被抓包偷摸2張牌 棋牌社遭強制斷水斷電

新北市蘆洲1名68歲老翁前天在棋牌社賭麻將，因偷摸了2張牌被抓包指控詐賭，報警求救聲稱遭限制自由。警方把負責人和4名打牌...

國道中壢段8車追撞如同打保齡球 多輛車撞成廢鐵

55歲的陸姓男子駕駛營業用大貨車，今下午行經國道1號南向61.3公里處，遇外側車道車流回堵疑似未保持安全距離，碰撞前方5...

男子開車肇禍瓦斯外洩拔腿就跑 瓦斯公司急善後

1名男子今天下午開車行經基隆市源遠路時，先撞上停在路旁的轎車，再撞擊路旁電桿才停下，電桿旁的瓦斯管線設備也被撞毀，瓦斯外...

國一南下中壢路段多輛車追撞 現場一片狼藉2人送醫

國道1號南向61.3公里中壢路段今下午3時20分，發生多部車事故，只見現場多輛轎車被撞到板金凹毀，現場怵目驚心，國道警獲...

龍洞四季灣海域有小船翻覆 消防、海巡合力搜救失蹤船長

東北角龍洞四季灣距海岸約150公尺處，今天下午有艘小船翻覆，在海面漂流。初步了解，船上只有船長1人，消防與海巡單位已前往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。