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男子開車肇禍瓦斯外洩拔腿就跑 瓦斯公司急善後
1名男子今天下午開車行經基隆市源遠路時，先撞上停在路旁的轎車，再撞擊路旁電桿才停下，電桿旁的瓦斯管線設備也被撞毀，瓦斯外洩。男子肇事後下車逃離現場，警方追查中。瓦斯公司獲報派員切斷供氣，消防人員也在一旁戒護。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午近3時接獲報案，源遠路發生車禍，造成瓦斯外洩，派遣暖暖、七堵分隊趕赴現場，消防員到場後拉起封鎖線警戒。瓦斯公司也到場善後，下午3時35分完成止漏作業，撤除封鎖線。
目擊者說，肇事車輛的駕駛人是男性，先撞上路旁的白色轎車，再撞斷瓦斯管線。一旁便利商店的店員出面關切時，開車男子有搖下車窗，店員看到駕駛座安全氣囊已爆開，男子將車熄火並下車。
肇事者外貌像30多歲，頭戴帽子，背著小包包，起先走到路旁，接著跑步逃離現場。有人發現大喊「人跑掉了」，也有人從後方追逐，但肇事者逃進巷弄後不見蹤影。
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