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轎車撞斷基隆管線瓦斯外洩 駕駛逃逸居民追逐未果

中央社／ 基隆4日電

1輛灰色轎車今天下午2時許行經基隆市源遠路時，先撞上路旁白色轎車再撞斷瓦斯管線停下，現場瀰漫瓦斯味，肇事男子下車後逃逸，瓦斯公司已完成止漏，警方積極追查肇事者到案。

目擊者指出，肇事男子駕駛灰色轎車，先撞上停在路旁的白色轎車後，再撞斷瓦斯管線，一旁便利商店員工上前關切，男子搖下車窗後，他看見駕駛座安全氣囊爆開，由於現場飄散瓦斯味，男子將車輛熄火，挪開安全氣囊後下車。

目擊者表示，肇事者年約30餘歲，頭戴帽子背著小包包，先走到路旁後逃跑，前里長的妻子發現大喊「人跑掉了」，他聽見立即追趕，之後又有1名年輕人加入追逐，肇事者逃到巷弄後就不見人影。

基隆市消防局下午2時47分獲報，立即派遣暖暖和七堵分隊趕赴現場，4名消防員到場拉起封鎖線警戒，瓦斯公司人員於下午3時35分完成止漏作業，消防員撤除封鎖線，警方正積極追查肇事者到案，以釐清案情。

消防員 安全氣囊 基隆

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