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台中婦人疑遭外籍看護毆打 市府：調查屬實將罰

中央社／ 台中4日電

台中1名8旬婦人日前疑遭外籍看護毆打成傷，家屬調閱監視器後到警局提告傷害。台中市府今天表示，若調查該名移工確實涉案，將移請有關單位裁罰及限令出境，未來不得來台工作。

有網友日前在臉書（Facebook）社團「爆料公社」貼文並附上監視器影片表示，家中8旬阿嬤今天3月間，透過彰化某仲介公司申請1名外籍看護，家人都很信任看護，但阿嬤陸續在臉上及身上常有瘀青，經調閱監視器，發現看護工涉嫌毆打阿嬤，看護工卻稱是先遭阿嬤毆打，動手是正當防衛。

台中市警察局烏日分局今天表示，警方2日凌晨0時31分獲報，1名婦人疑似遭看護傷害案，警方已受理家屬報案並展開調查，並依職權通報台中市政府社會局。嫌疑人涉案部分，警方後續將函送台中地方檢察署偵辦。

台中市府社會局今天透過文字稿表示，有關婦人疑遭外籍看護施暴一案，家防中心已接獲通報，將派遣社工會同勞工局人員到府了解照顧狀況。若調查結果看護工涉案屬實，將移請主管機關，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並公告姓名；若涉及刑責，將移送司法機關偵辦。

中市府勞工局指出，目前移工由仲介公司安置中，施暴情事若經查證屬實，勞工局將立即函請勞動部廢止該名移工的聘僱許可，並限令出境，未來不得來台從事工作。同時，將再釐清仲介公司是否確實履行管理責任，並將責成仲介公司加強對該名移工的管理與約束，以防類似事件再發生。

阿嬤 移工 外籍看護

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