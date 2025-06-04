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影／高雄學生走斑馬線過馬路被撞 警查出疑老翁肇事

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市1名高中學生今天清晨到捷運站要搭車上學，途中走斑馬線過馬路去捷運站時，遭1名老翁開車撞上，學生和老翁後來都離去，但是，事經路人貼網，今天下午學生報警，警方將查辦老翁肇事逃逸。

據了解，今天清晨6時許，路人在高雄市楠梓區高楠公路高雄捷運都會公園站附近，發現1名高中學生走行人穿越道過馬路時，遭1名老人駕駛休旅車碰撞。

路人後來將目擊的情形以文字貼網，說學生翻滾了一圈，車上的老人下來看了一下就走了，孩子可能是趕著上學也不懂報警。

高雄市警楠梓分局得悉，調閱相關監錄系統畫面，果然發現學生被撞影像，查出68歲的張姓男子開車未停讓行人，學生起身後離去，張男未報案逕自離去。

今天下午被撞學生報警，警方認為張姓老翁違反道路交通管理處罰條例，並可能涉及肇事逃逸罪嫌，將通知張翁到案說明。

警方呼籲，民眾若發生交通事故，不論有無受傷皆應撥打110報案，由警方到場處理，若有人受傷更應撥打119緊急救護，如自行離去可能涉及肇事逃逸問題，得不償失。

高雄1名學生今天走斑馬線過馬路，遭老翁開車撞上（紅圈處）。記者林保光／翻攝
高雄1名學生今天走斑馬線過馬路，遭老翁開車撞上（紅圈處）。記者林保光／翻攝

高雄捷運

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