基市消防員打掃環境 竟被自家車輛保養場養的狗咬傷

基隆市消防局車輛保養場有隻退休同仁養的狗，日前咬傷消防隊員，蔡姓場長負責醫藥費並包紅包慰問。保養場事後抽查全市消防分隊車輛，有人質疑「公報私仇」。消防局第一大隊長許喬閔今天表示，會要求飼主將狗帶走，車輛抽查則是既定行程，因時間巧合才會造成誤解。

消防局車輛保養場與仁愛消防分隊毗鄰，負責檢修各型消防車輛。保養場內名叫「妞妞」的黑色米克斯犬，原來飼養牠的同仁已退休後，蔡姓場長接手餵食。這隻狗有時會繫繩固定在特定地點，有時會解開繩鏈，讓牠自由活動。

前幾天有名消防隊員在保養場區打掃時，這隻黑狗疑似保護地盤或食物，衝向隊員並咬傷他的右手食指，其他消防人員將受傷的隊員送醫。蔡姓場長得知後，事後給付醫療費用，並包紅包慰問補償。

狗咬人事件發生兩天後，保養場對全市8處分隊進行車輛保養抽查，有隊員向媒體投訴，質疑時間點啟人疑竇，是不是因為分隊呈報狗咬人事件，不肯私了，保養場才挾怨報復，公報私仇？

許喬閔表示，事發時這隻狗有繫繩，因為護食才會咬傷隊員，已要求飼主將狗帶走，在還沒有帶離保養場前都會繫繩，並養在較不會威脅人員安全的地方，不要影響同仁上班。