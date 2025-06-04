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影／街頭玩命關頭？疑情侶吵架 男趴引擎蓋遭甩落地

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區十字路口今天淩晨上演電影玩命關頭劇情？疑情侶吵架，男子趴引擎蓋遭女友連轉多圈甩落地，民眾拍下全程影片上傳網路，警方表示，檢視民眾貼網影片，涉及危險駕駛行為，已依公共危險罪嫌通知車主到案說明以釐清實情。

新北市中和區中山路2段、光華街口，昨天深夜11時許傳來急劇的輪胎磨地聲響，民眾驚見一輛黑色奧迪汽車，車子引擎蓋上趴著1名男子，而該車竟直接在十字路口快速轉連轉3圈，直接將男子甩落後，立即加速開走，留下男子一路尾隨狂追。

這段瘋狂行為的影片上傳網路後，引起網友議論紛紛，有人說，「是不是路上看到老婆在別的男人車上？」、「超級可怕，希望警察有追捕到他們」。

轄區中和警方獲悉，經調閱路口監視器，及訪談附近加油站，查出這對男女先在中和區中山路2段加油站發生口角爭執，男子從駕駛座下車，走至右前車門，欲趕女子下車，沒想到女子直接反車門，換到駕駛座憤而將車開走，男子為阻攔跳上引擎蓋趴臥於行駛中車輛引擎蓋上，想阻止未果。

轄區中和警分局中和派出所長陳則佑表示，檢視民眾貼網影片，涉及危險駕駛行為，依公共危險罪嫌可依法審認舉發，已通知車主到案說明以釐清實情。

新北市中和區十字路口今天淩晨上演電影玩命關頭劇情？疑情侶吵架，男子趴引擎蓋遭女友連轉多圈甩落地。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區十字路口今天淩晨上演電影玩命關頭劇情？疑情侶吵架，男子趴引擎蓋遭女友連轉多圈甩落地。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區十字路口今天淩晨上演電影玩命關頭劇情？疑情侶吵架，男子趴引擎蓋遭女友連轉多圈甩落地。記者王長鼎／翻攝
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新北市中和區十字路口今天淩晨上演電影玩命關頭劇情？疑情侶吵架，男子趴引擎蓋遭女友連轉多圈甩落地。記者王長鼎／翻攝
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