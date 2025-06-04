快訊

國家級警報響！台中太平山區暴雨 大雷雨續轟4縣市

螃蟹眼睛沾到沙！下秒牠表演「超神雨刷式擦眼術」網全看呆

點名葉宜津、田秋堇也濫用公務車 徐巧芯籲監院全面調查

沒固定好！蘆竹小貨車啤酒箱灑滿地 警方開罰了

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市一輛小貨車6月2日中午行經蘆竹區中正路與南竹路口時，疑因未妥善固定車上貨物，導致滿載的啤酒箱散落一地，造成用路人困擾，蘆竹警分局表示，將根據相關證據追究小貨車罰責。

1749006642849 0
小貨車裝載啤酒之箱子未牢固，導致載運的啤酒箱在行駛途中掉落，已違反《道路交通管理處罰條例》第30條第2項。圖：讀者提供

蘆竹分局表示，小貨車裝載啤酒之箱子未牢固，導致載運的啤酒箱在行駛途中掉落，已違反《道路交通管理處罰條例》第30條第2項，可處以3000元以上，1萬8000元以下罰鍰。蘆竹分局將根據相關證據，事後追究小貨車相關罰責。

1749006672940 0
小貨車啤酒箱散落一地，造成用路人困擾。圖：讀者提供

蘆竹分局呼籲，駕駛人於載運物品時，應確實綑綁、固定牢固，以避免行駛途中發生掉落情形，危及用路人的安全。蘆竹分局將持續加強交通執法與宣導，以維護道路交通安全與順暢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】沒固定好！蘆竹小貨車啤酒箱灑滿地 警方開罰了

延伸閱讀：

  1. 副刊／從起點到終點
  2. 桃消復旦分隊舉辦座談會 強化各場所防火管理

證據 桃園

延伸閱讀

單親媽賣啤酒！大叔調戲拿鈔票摑臉打頭惹眾怒 她悲慘身世曝光

超市量販啤酒節開跑 第2件5折起 買發光杯盲盒抽iPhone

警犬出動！世壯運桃園蘆竹高爾夫賽安檢 警乘球車巡邏

蘆竹社宅幼貓墜樓亡 飼主出國疏於照護將遭終止租約

相關新聞

宜蘭連兩天高齡駕駛車禍 69歲婦駕車暴衝翻落武營橋

宜蘭縣接連兩天發生高齡駕駛車禍事故，昨天有88歲老翁無照逆向開上國道造成3車追撞，今天上午一名69歲婦人，在頭城鎮先撞上...

台中8旬嬤疑看護施暴全身瘀青！家屬怒報警 市府說話了

台中烏日傳出一名8旬老婦疑遭外籍看護施暴案，老婦家人原以為老婦是吃抗凝血藥劑才出現瘀青，日前是為了查看老婦是否有打過胰島...

台南安定中崙便道驚現輪胎大坑洞 貨車車輪陷下遭卡住

台南安定區中崙工業區中工二路一處加油站旁便道今中午突出現坑洞，導致一輛大貨車行經後車輪不慎陷入卡住，警方獲報到場處理，目...

影／街頭玩命關頭？疑情侶吵架 男趴引擎蓋遭甩落地

新北市中和區十字路口今天淩晨上演電影玩命關頭劇情？疑情侶吵架，男子趴引擎蓋遭女友連轉多圈甩落地，民眾拍下全程影片上傳網路...

南警駐地安全亮紅燈？ 男闖入警分局影印、帶走麥克筆

台南一名48歲男子日前竟隨意闖入白河警分局「逛大街」，甚至在勤務中心影印證件資料、帶走麥克筆，引發駐地安全疑慮；白河警方...

桃園龜山馬路驚見牛群「狂嗑分隔島草皮」 警到場趕牛

桃園市龜山區忠義路二段昨深夜驚見牛群出沒，至少4隻乳牛緩慢地走在路邊，再一路晃悠悠走到分隔島上大啖草皮，讓旁邊車道用路人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。