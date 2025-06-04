沒固定好！蘆竹小貨車啤酒箱灑滿地 警方開罰了
桃園市一輛小貨車6月2日中午行經蘆竹區中正路與南竹路口時，疑因未妥善固定車上貨物，導致滿載的啤酒箱散落一地，造成用路人困擾，蘆竹警分局表示，將根據相關證據追究小貨車罰責。
蘆竹分局表示，小貨車裝載啤酒之箱子未牢固，導致載運的啤酒箱在行駛途中掉落，已違反《道路交通管理處罰條例》第30條第2項，可處以3000元以上，1萬8000元以下罰鍰。蘆竹分局將根據相關證據，事後追究小貨車相關罰責。
蘆竹分局呼籲，駕駛人於載運物品時，應確實綑綁、固定牢固，以避免行駛途中發生掉落情形，危及用路人的安全。蘆竹分局將持續加強交通執法與宣導，以維護道路交通安全與順暢。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】沒固定好！蘆竹小貨車啤酒箱灑滿地 警方開罰了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言