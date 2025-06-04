桃園市一輛小貨車6月2日中午行經蘆竹區中正路與南竹路口時，疑因未妥善固定車上貨物，導致滿載的啤酒箱散落一地，造成用路人困擾，蘆竹警分局表示，將根據相關證據追究小貨車罰責。

小貨車裝載啤酒之箱子未牢固，導致載運的啤酒箱在行駛途中掉落，已違反《道路交通管理處罰條例》第30條第2項。圖：讀者提供

蘆竹分局表示，小貨車裝載啤酒之箱子未牢固，導致載運的啤酒箱在行駛途中掉落，已違反《道路交通管理處罰條例》第30條第2項，可處以3000元以上，1萬8000元以下罰鍰。蘆竹分局將根據相關證據，事後追究小貨車相關罰責。

小貨車啤酒箱散落一地，造成用路人困擾。圖：讀者提供

蘆竹分局呼籲，駕駛人於載運物品時，應確實綑綁、固定牢固，以避免行駛途中發生掉落情形，危及用路人的安全。蘆竹分局將持續加強交通執法與宣導，以維護道路交通安全與順暢。

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本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】沒固定好！蘆竹小貨車啤酒箱灑滿地 警方開罰了