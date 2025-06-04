台中8旬嬤疑看護施暴全身瘀青！家屬怒報警 市府說話了

台中烏日傳出一名8旬老婦疑遭外籍看護施暴案，老婦家人原以為老婦是吃抗凝血藥劑才出現瘀青，日前是為了查看老婦是否有打過胰島素看監視器，意外發現看護動手打阿嬤，2日氣憤報警處理。中市府說明，依法查辦，若屬實，可對這名看護最高可罰15萬、廢止聘僱許可。

老婦的家人在爆料公社PO文表示，這名印尼籍看護是今年3月向彰化某間仲介申請來看護阿嬤，因看護有11年經驗，加上剛來時很認真，家人很信任她，但後來，家人發現阿嬤臉上和身上都會有瘀青，以為是吃抗凝血藥劑副作用才會出現瘀青，但停藥後，阿嬤身上仍持續出現莫名的瘀青，連醫生也說不太可能。

老婦的家人指出，本月1日，家人忘記阿嬤是否有打過胰島素，調監視器才發現阿嬤多次遭看護暴打，令人心疼。看護不承認有動手打人，反而說阿嬤打她，她是正當防衛。

從老婦的家人PO出的影片可以看到，看護當時正在幫老婦人換尿布，過程中，老婦人有揮動手像抗拒，看護多次按下老婦人的手，有揮手打老婦人。

台中市警局烏日分局表示，警方在2日凌晨0時31分，受理這起老婦疑似遭外藉看護傷害案，並展開調查，另外依職權通報台中市社會局。有關看護涉案部分，近日調查完畢將函送台中地檢署偵辦，目前雙方已經終止看護的雇傭契約。

社會局表示，家防中心接獲通報，將派遣社工偕同勞工局人員到阿嬤家中了解照顧狀況。該看護可能涉及違反老人福利法第51條，若調查結果屬實，將移請主管機關，最高可罰15萬元，並公告其姓名；涉及刑責者，將移送司法機關偵辦。