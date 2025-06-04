南警駐地安全亮紅燈？ 男闖入警分局影印、帶走麥克筆

台南一名48歲男子日前竟隨意闖入白河警分局「逛大街」，甚至在勤務中心影印證件資料、帶走麥克筆，引發駐地安全疑慮；白河警方調查，該名男子是從分局後門扳開鐵捲門開關闖入2樓，全案已依加重竊盜罪送辦，後續會檢討並加強機關安全防護及管理。

據了解，該名48歲薛姓男子疑似精神狀況不佳，1日凌晨4點多前往白河警分局值班台，向員警供稱想影印自己的證件資料遭拒，員警當下也請薛男離開分局。

孰料，他卻擅自跑到分局後門，闖入勤務中心操作影印機，甚至進入2樓會議室及辦公區域，彷彿在分局「逛大街」，卻沒有人發現，還帶走一支麥克筆，直到員警發現其留下的影印資料，才驚覺駐地遭侵入。

對此，警方調查，該名男子1日清晨4點多由分局後門扳開鐵捲門開關，闖入分局2樓會議室及辦公區域，並在會議室順手帶走1支奇異筆，員警發現後隨即展開調查，當天早上9點查獲該名男子，其供稱是要協助警方辦案，到分局申請經費。