桃園龜山馬路驚見牛群「狂嗑分隔島草皮」 警到場趕牛

桃園市龜山區忠義路二段昨深夜驚見牛群出沒，至少4隻乳牛緩慢地走在路邊，再一路晃悠悠走到分隔島上大啖草皮，讓旁邊車道用路人驚呆。警方獲報後迅速聯繫飼主，並到場協助趕牛，由於飼主已違反道路交通管理處罰條例，依規定製單舉發。

有民眾昨晚在社群平台發文，指出開車行經林口龜山一帶時竟在路邊目睹牛群，驚呆「不是欸！怎麼馬路有林鳳營出來逛街啊！」畫面中可見路邊分隔島至少走著4隻巨大牛隻，讓原PO嚇得大叫，並表示前方車子差點撞下去但都沒人管，「雖然好危險，但是怎麼有點可愛」。

畫面曝光後引發網友議論「他們在吃分隔島嗎？」、「生物除草大隊」、「怎麼會有牛啦」、「好扯，誰家的牛亂跑還一次這麼大群」、「這是牛牛聚會戶外教學吧」。

對此龜山警分局表示，昨晚11時許於忠義路二段有牛隻出沒，坪頂派出所獲報後迅速聯繫飼主，並派遣警力趕赴現場，協助將牛隻趕回，確保道路恢復正常通行。由於飼主已違反道路交通管理處罰條例第84條，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新台幣300元以上600元以下罰鍰，依規定製單舉發。