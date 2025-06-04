嘉義拖板車司機為閃避休旅車急煞 差1公分被鋼骨爆頭 驚險畫面曝

嘉義縣道168線今早7點多發生驚險車禍，一輛休旅車行經太保市後潭菜市場附近，疑因閃避路邊臨停車輛，切入快車道，後方載運大型鋼骨的拖板車閃避不及撞上，鋼骨刺穿拖板車車頭，只差1公分就打中拖板車司機頭部，幸2名駕駛均輕傷送醫，詳細肇責仍待警方釐清。

拖板車司機表示，他當時在車道上直行，前方突然有休旅車切入車道，情況緊急他立即踩剎車，雖然有綁繩子加固鋼骨，沒想到衝擊力道太大，繩子直接被扯斷，鋼骨衝出車頭，距離他僅有1公分，且幸好只是輕踩煞車，否則鋼骨恐早就飛出車外，後果不堪設想。