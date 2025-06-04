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嘉義拖板車司機為閃避休旅車急煞 差1公分被鋼骨爆頭 驚險畫面曝

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣道168線今早7點多發生驚險車禍，一輛休旅車行經太保市後潭菜市場附近，疑因閃避路邊臨停車輛，切入快車道，後方載運大型鋼骨的拖板車閃避不及撞上，鋼骨刺穿拖板車車頭，只差1公分就打中拖板車司機頭部，幸2名駕駛均輕傷送醫，詳細肇責仍待警方釐清。

拖板車司機表示，他當時在車道上直行，前方突然有休旅車切入車道，情況緊急他立即踩剎車，雖然有綁繩子加固鋼骨，沒想到衝擊力道太大，繩子直接被扯斷，鋼骨衝出車頭，距離他僅有1公分，且幸好只是輕踩煞車，否則鋼骨恐早就飛出車外，後果不堪設想。

警方指出，休旅車疑因閃避菜市場路旁臨停車輛，切入內側車道，因前後車未保持安全距離肇事，提醒駕駛人變換車道時，應注意前後車間距，另外大貨車載運貨物應捆綁穩妥，雖有綑綁但仍導致貨物脫落，將依道路交通管理處罰條例開罰3000至1萬8000元罰鍰。

嘉義縣太保市今早發生驚險車禍，一輛拖板車與休旅車相撞，拖板車司機險被滑脫的鋼骨打中頭。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市今早發生驚險車禍，一輛拖板車與休旅車相撞，拖板車司機險被滑脫的鋼骨打中頭。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市今早發生驚險車禍，一輛拖板車與休旅車相撞，拖板車司機險被滑脫的鋼骨打中頭。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣太保市今早發生驚險車禍，一輛拖板車與休旅車相撞，拖板車司機險被滑脫的鋼骨打中頭。記者黃于凡／翻攝

開罰 車道 休旅車

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