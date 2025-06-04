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宜蘭連兩天高齡駕駛車禍 69歲婦駕車暴衝翻落武營橋
宜蘭縣接連兩天發生高齡駕駛車禍事故，昨天有88歲老翁無照逆向開上國道造成3車追撞，今天上午一名69歲婦人，在頭城鎮先撞上路邊車輛，再衝入3公尺深的武營橋下，所幸僅受輕傷，她稱是剎車失靈，肇事原因正由警方調查。
宜蘭一名駕照遭到吊銷的88歲黃姓老翁昨天中午逆向開上國道5號，一輛紅色自小客車當時行駛在南向29.6公里處，被嚇到緊急剎車，造成後方車輛閃閉不及，3車撞成一團。
今天上午6時45分，一名69歲簡姓婦人駕車沿頭城青雲路3段北上，疑似車速過快，在烏石港區段徵收範圍綠地先衝撞停在路邊的紅色轎車，再連人帶車衝入約3公尺的武營橋下後側翻。
警方及消防人員獲報趕往，將婦人救出，幸好她僅受輕傷，但受到不小驚嚇，送醫治療後沒有生命危險。
簡婦稱是為了閃避車輛，且剎車失靈才失控，警方酒測並沒有酒駕，也持有合格駕照，正調查肇事原因，呼籲駕駛人注意車前狀況，與前車保持適當距離。
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