僅因前車綠燈亮未起步 板橋3黑衣惡煞狂按喇叭還砸車

新北市洪男今晨開車行經板橋區篤行路時，因綠燈亮起尚未起步，被後車長按喇叭。洪男踩了煞車後，後車男子竟下車出拳敲擊洪男車窗玻璃，還踹了輪框導致掉漆。洪男立即駛離報警，警方鎖定23歲葉男涉嫌，通知到案後將依恐嚇及毀損罪嫌送辦。

板橋分局今天凌晨12時許接獲洪姓男子報案，洪男稱他開車行經板橋區篤行路一段與沙崙街口時停等紅燈，燈號轉為綠燈時他還尚未起步就被後車長按喇叭，洪男立即踩了煞車，不料對方多人竟衝下車用拳頭敲擊洪男車輛駕駛座車窗玻璃，洪男見狀加速駛離，對方還出腳踹了他車輛左後輪框導致掉漆。