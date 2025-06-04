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僅因前車綠燈亮未起步 板橋3黑衣惡煞狂按喇叭還砸車

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市洪男今晨開車行經板橋區篤行路時，因綠燈亮起尚未起步，被後車長按喇叭。洪男踩了煞車後，後車男子竟下車出拳敲擊洪男車窗玻璃，還踹了輪框導致掉漆。洪男立即駛離報警，警方鎖定23歲葉男涉嫌，通知到案後將依恐嚇及毀損罪嫌送辦。

板橋分局今天凌晨12時許接獲洪姓男子報案，洪男稱他開車行經板橋區篤行路一段與沙崙街口時停等紅燈，燈號轉為綠燈時他還尚未起步就被後車長按喇叭，洪男立即踩了煞車，不料對方多人竟衝下車用拳頭敲擊洪男車輛駕駛座車窗玻璃，洪男見狀加速駛離，對方還出腳踹了他車輛左後輪框導致掉漆。

洪男駛離現場後立即開至附近的板橋分局沙崙所報案，警方獲報調閱監視器鎖定涉嫌車輛，後續將通知23歲車主葉男及車上2名男子到案說明，詢後將依恐嚇及毀損罪嫌送辦。

黑色轎車上男子衝下車欲砸前方洪男轎車。圖／擷取自黑色豪門企業
黑色轎車上男子衝下車欲砸前方洪男轎車。圖／擷取自黑色豪門企業
後方黑色轎車上3名男子衝下車欲砸前方白色轎車。圖／擷取自黑色豪門企業
後方黑色轎車上3名男子衝下車欲砸前方白色轎車。圖／擷取自黑色豪門企業

車行 恐嚇

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