影／乳牛逛大街「吃分隔島」畫面曝 龜山警摸黑趕牛

乳牛示意圖。聯合報系資料照

桃園市龜山區忠義路二段昨(3)日晚間23時許，有多頭乳牛跑到馬路上，且疑似在吃分隔島上的草。龜山警分局獲報，立即到場協助趕牛，避免影響交通安全。同時，警方也對飼主依道路交通管理處罰條例第84條製單舉發。

多頭乳牛走在分隔島上，看起來相當悠哉在吃草。圖：翻攝自threads@imdoudoubara

有目擊者在Threads曬出影片表示，馬路有「林鳳營」出來逛街，前方車子差點撞到。只見影片中有多頭乳牛走在分隔島上，看起來相當悠哉在吃草。

龜山警分局獲報，立即到場協助趕牛。圖：讀者提供

對此，坪頂派出所副所長黃金財說明，警方獲報後迅速聯繫飼主，並派遣警力趕赴現場，協助將牛隻趕回，確保道路恢復正常通行。乳牛飼主已違反道交條例第84條，「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰。」警方依規定製單舉發。警方呼籲，飼主務必妥善管理家畜，定期檢查圍欄牢固性，避免家畜逃逸造成交通阻塞，危害用路人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】乳牛逛大街「吃分隔島」畫面曝 龜山警摸黑趕牛