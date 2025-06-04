驚險一瞬間！ 高雄天雨轎車衝慢車道 路過騎士吃驚
高雄昨天下大雨，45歲的劉姓男子駕駛轎車路過楠梓陸橋，突然打滑失控，偏向撞分隔島衝入慢車道，左車輪折損，幸未撞及路過的機車，令機車騎士捏一把冷汗。
楠梓警分局今天表示，昨天下午3時許，劉姓男子駕駛轎車，在楠梓區高楠公路上楠梓陸橋時，疑因天雨路滑，致車輛失控，不慎擦向右側快慢車道分隔島後，跨越至慢車道，幸未碰撞其他人、車，他也未受傷，但是，慢車道交通受阻。
警方據報到場，對劉姓男子酒測，並無酒精反應，確實肇事原因仍代交通大隊分析。
劉姓男子出車禍的影像，正好被路過的騎士的行車記錄器錄下，將影片貼上網路，留言「這到底是怎麼開車的？還好前面騎車的阿姨跟我弟弟都平安無事」、「回家趕緊燒香拜拜壓驚」。
楠梓警分局呼籲，雨天行車應減速慢行，保持與前車的安全距離，並注意前方狀況，隨時採取必要之安全措施，以維護用路安全。
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