影／8旬失智翁迷路累坐快車道分隔島 2警衝下車解危

台中一名8旬失智老翁迷路走了5小時，累坐大型車來往頻繁的快車道分隔島休息，清水警分局巡邏員警獲報衝到現場下車解危，提醒老翁「這樣很危險」。

台中市清水警分局大秀派出員警簡培倫、陳奎宏上月31日下午2時，執行巡邏勤務時，獲報一名老翁獨自行走在清水區港埠路快車道上，警方立即趕往現場，沿途找尋約5分鐘，終於在清水區港埠路與中社路口，發現老翁就坐在大型車輛往來頻繁，且車速亟快的快車道旁中央分隔島休息，險象環生。

員警立即開啟警示燈警戒將車輛停於路旁，員警下車衝上前查看，發現老翁體力耗盡無法起身行走，2員警為安全起見，將老翁架起快速扶到路旁安全處休息。

警方詢問老翁姓名年籍時，他僅回答姓名，因口齒不清，警方只能猜音字，最後終於查出他的資料，住處離現場約9公里遠，立即通知家屬，同時發現老翁全身發抖，研判可能走太久太累，雖檢視無明顯外傷，但擔心老翁身體安危，立即通知救護車協助老翁送醫檢查。

等待過程中，老翁向員警表示，他9點從家裡出門，現在要回家，員警告訴他走錯方向，會越走越遠。現場民眾說，坐在快車道的分隔島上，真的很危險，幸好及時發現。

清水警分局大秀派出所所長余青峰表示，民眾家中如有易走失年長者或有失智長輩，應多加關心與注意行蹤，平時可在衣服或隨身物品上留下聯絡資料，可向區公所申請配戴防走失手環，萬一發生走失事件，能讓警方盡速協助他們找到回家的路。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線