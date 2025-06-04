影／疑天雨路滑 76歲翁駕車自撞橋墩送醫搶救仍不治

疑天雨路滑，新北市76歲黃姓老翁今天凌晨駕車行經新店區新北環快道路往中安橋上橋處，不慎自撞橋墩送醫搶救仍不治，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

新北市消防局今天凌晨3時14分獲報，新店區新北環快道路往中安橋上橋處發生車禍，疑似有人受困車內，消防人車與警方到場發現，一輛銀色汽車撞上橋墩，車頭幾乎全毀，駕駛黃姓男子（76歲）受困車內，意識不清。

消防人員費了一番功夫才將人救出，但已失去意識、傷勢嚴重，緊急送往新店慈濟醫院急救，經慈濟醫護人員急救至凌晨4時22分仍宣告不治。

據了解，車禍現場未聞到酒味，因於凌晨天色昏暗，初步研判疑黃男駕車未注意車前狀況，不慎自撞橋墩，但詳細肇事原因仍待警方調查。