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台南仁德民宅頂樓竄火舌 3戶共15人清晨緊急逃生
台南仁德區德善路一處3層樓民宅今清晨近4時許發生火警，且3樓處已有明顯火舌竄出，消防局派遣4梯次、26車共52人前往灌救，抵達現場時，火勢相當猛烈，甚至煙燒到兩旁2戶民宅頂樓，所幸各屋內住戶共15人都已緊急逃生，火勢約在今晨4點48分撲滅。
消防局今清晨3點58分接獲報案，仁德區德善路一棟3樓連棟式RC建築民宅發生火警，3樓有明火，隨即派遣第五大隊及仁德、大橋特搜、崇善、文賢、歸仁、復興、後甲等分隊，共計出動26車52人前往灌救，抵達現場時，民宅3樓火舌不斷竄出，火勢猛烈，且已有延燒情況。
消防人員趕緊布水線防護及灌救，同時協助該戶民宅及民宅兩旁的住戶均先行撤離，共撤出15人，火勢約在清晨4點36分獲得控制、4點48分撲滅，無人員傷亡。
消防人員初步調查，該起火警延燒2戶民宅，3戶燃燒面積約各45平方公尺，另外還有2戶民宅受煙燻波及，至於詳細起火原因及財損，待後續相關單位進一步調查釐清。
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