台南2車暗夜對撞 3人不治

台南後壁二日晚間發生兩車對撞車禍，車頭嚴重變形毀損，兩車上二女一男均死亡。圖／民眾提供

台南市後壁區前晚發生小客車對撞車禍，五十七歲陳姓女子駕休旅車，與六十三歲全姓女子的轎車猛烈對撞，兩車車頭凹陷變形，全女當時另載六十三歲楊姓男子，三人送醫均不治。

車禍事發地點在過彎後道路，當時有明顯雨勢，夜間行車視線不佳，是否天雨路滑失控，待警方釐清。

警方調查，二車前晚十時許，在台南後壁竹新里南八○線對撞，三人都卡在車內。消防人員趕抵時，全女四肢幾乎全部骨折、楊男頭部明顯創傷，兩人均無生命跡象；陳女無明顯外傷，但因撞擊力道大，當場也沒呼吸心跳，研判有嚴重內傷，三人被救出送醫，昨天凌晨均宣告不治。

據了解，陳女家住南投，職業化妝品銷售，全女住在嘉義縣水上鄉，平時擔任居家照服員，同車楊男住台南鹽水；全女家屬指出，全女前晚應是前往居家服務結束後準備返家，但並不認識楊男，楊男家屬也說不清楚楊男為何會在全女車內。

警方昨報請檢察官相驗，三名死者都是創傷性血胸、創傷性休克死亡，家屬無意見，遺體發還，但家屬仍希望查明事故發生原因。檢方表示，因雙方駕駛均已死亡，後續民事責任賠償問題，由家屬自行協調釐清。