聽新聞
0:00 / 0:00

「詐團軍師」案 又4名律師涉入

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

律師鄭鴻威籌組「詐團軍師」替車手辯護，洩漏偵查秘密給詐團首腦，鄭鴻威起訴交保後，調查局又查出另四名律師涉案，昨天分兵分九路搜索約談六人，包括曾教唆黑幫傷害饒舌歌手的女律師胡書瑜，詢後移送台北地檢署複訊。

據了解，檢調昨約談對象包括鄭鴻威、助理林佳毅，及律師胡書瑜、王琮鈞、張嘉仁、黃昱嘉（女），四名律師都是八年級生，黃昱嘉年僅廿八歲，與林佳毅是大學同學，也是鄭鴻威「政大幫」洩密成員之一。

已婚女律師胡書瑜，之前疑前饒舌歌手男友張伍洩漏兩人性愛影像，導致其與丈夫失和，兩度教唆男子孫培恩教訓張伍、潑灑不明液體，並在張伍女友機車裝GPS，遭北檢依教唆傷害、妨害秘密等罪起訴，部分罪名一審已判刑。

鄭鴻威二○二三年加入「銀河車隊—美國」詐欺集團，安排律師團替上百件車手辯護，將偵查資訊通報詐團主嫌連柏瑋知悉，藉此監控車手有無供出上游，四個月內獲利一千二百萬元，並將一筆現金放置橋頭地院前法官石育恩辦公室，被依組織、洗錢等罪起訴，羈押長達八個月的鄭鴻威，去年被法院裁定五百萬元交保。

檢調持續過濾鄭鴻威手機，查出鄭另安排胡書瑜等四名內鬼，替連柏瑋旗下車手辯護，利用陪偵、開聲押庭機會，拍下偵查筆錄、聲押書、押票等資訊，再透過通訊軟體傳送給詐團，每名被告可獲四至五萬元酬勞，涉洩密等罪。

連柏瑋為確認車手是否有遭「擊落」（意指羈押），要求律師拍攝押票、法院電子看板照片佐證，涉案律師都會依照鄭鴻威或林家毅指示，拍攝「准予羈押」的書文。

據了解，四名律師否認洩密，辯稱正常辯護。鄭鴻威案首波起訴十六名律師，加上昨天四人，目前廿名律師涉案。

車手 詐騙集團 律師

延伸閱讀

曾教唆黑幫毆打歌手 女律師涉「鄭鴻威詐團軍師」遭搜索

「詐騙集團軍師」律師鄭鴻威洩密案 檢調再搜索約談4名年輕律師

詐團警告詐騙！存股達人陳重銘曝「超會演」恐怖手法 員警、郵局都入戲

警政監涉貪案改前特偵女檢辯護 林明佐：我半殘不會逃

相關新聞

國防教育射擊賽 藍委質疑圖利 協會稱為台灣安全準備

中華民國全民國防教育協會日前透過教育部安排到苗栗舉辦「全民國防教育聯合射擊競賽」，挨批有如「黑熊學院」復刻版。縣政府昨表...

陳歐珀又出事 政壇傳參選縣長派系鬥爭

宜蘭民進黨前立委陳歐珀挺過im.B詐騙案風波，正勤跑基層布局參選縣長，昨卻遭檢廉搜索、約談。其實，陳歐珀遭調查消息幾天前...

前立委陳歐珀涉收賄 遭搜索約談

民進黨籍前立委陳歐珀被控在立委期間，涉收受基隆聯興國際物流賄賂，推動「商港法」護航業者，廉政署昨搜索14處地點，約談陳歐...

公園監視器畫質差成治安黑洞 新北議員籲汰換

新北新莊黃城公園今年3月有孩童遭陌生人攻擊，因監視器畫質模糊難還原案發過程。新北各公園去年累計發生222件刑案，主要樣態...

陳怡君涉詐助理費、收賄 起訴7人

民進黨籍台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖涉詐領助理費案，士林地檢署查出二人另收取「顧問費」替建商關說，涉不違背職務收賄...

台南2車暗夜對撞 3人不治

台南市後壁區前晚發生小客車對撞車禍，五十七歲陳姓女子駕休旅車，與六十三歲全姓女子的轎車猛烈對撞，兩車車頭凹陷變形，全女當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。