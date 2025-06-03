「詐團軍師」案 又4名律師涉入

律師鄭鴻威籌組「詐團軍師」替車手辯護，洩漏偵查秘密給詐團首腦，鄭鴻威起訴交保後，調查局又查出另四名律師涉案，昨天分兵分九路搜索約談六人，包括曾教唆黑幫傷害饒舌歌手的女律師胡書瑜，詢後移送台北地檢署複訊。

據了解，檢調昨約談對象包括鄭鴻威、助理林佳毅，及律師胡書瑜、王琮鈞、張嘉仁、黃昱嘉（女），四名律師都是八年級生，黃昱嘉年僅廿八歲，與林佳毅是大學同學，也是鄭鴻威「政大幫」洩密成員之一。

已婚女律師胡書瑜，之前疑前饒舌歌手男友張伍洩漏兩人性愛影像，導致其與丈夫失和，兩度教唆男子孫培恩教訓張伍、潑灑不明液體，並在張伍女友機車裝GPS，遭北檢依教唆傷害、妨害秘密等罪起訴，部分罪名一審已判刑。

鄭鴻威二○二三年加入「銀河車隊—美國」詐欺集團，安排律師團替上百件車手辯護，將偵查資訊通報詐團主嫌連柏瑋知悉，藉此監控車手有無供出上游，四個月內獲利一千二百萬元，並將一筆現金放置橋頭地院前法官石育恩辦公室，被依組織、洗錢等罪起訴，羈押長達八個月的鄭鴻威，去年被法院裁定五百萬元交保。

檢調持續過濾鄭鴻威手機，查出鄭另安排胡書瑜等四名內鬼，替連柏瑋旗下車手辯護，利用陪偵、開聲押庭機會，拍下偵查筆錄、聲押書、押票等資訊，再透過通訊軟體傳送給詐團，每名被告可獲四至五萬元酬勞，涉洩密等罪。

連柏瑋為確認車手是否有遭「擊落」（意指羈押），要求律師拍攝押票、法院電子看板照片佐證，涉案律師都會依照鄭鴻威或林家毅指示，拍攝「准予羈押」的書文。

據了解，四名律師否認洩密，辯稱正常辯護。鄭鴻威案首波起訴十六名律師，加上昨天四人，目前廿名律師涉案。